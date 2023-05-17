Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Лаврова, деякі політологи, які мають зв'язки у Вашингтоні та Брюсселі, надсилають Кремлю сигнали щодо дипломатичного врегулювання в Україні, проте вони не влаштовують Москву.

"Можу, не розкриваючи деталей, сказати, що періодично деякі політологи, які мають зв'язки в столицях країн НАТО, надсилають сигнали своїми політологічними каналами, що "треба це все закінчувати", "що ми повинні піти на межі 1991 року", і що "Крим теж не наш". Хіба це дипломатія? По-перше, це ультиматуми та шантаж. По-друге, це повне нерозуміння нашої позиції, нашого народу і тієї реальності, що склалася і закріплюється на землі", - сказав Лавров.

Він також розповів, що наразі відсутні контакти між РФ та США на рівні голів МЗС, проте інші дипломатичні канали між Москвою та Вашингтоном працюють.

"Ми не спілкуємося на рівні міністрів. Іноді дзвонять з Білого дому помічникові президента Росії Юрію Ушакову і надсилають один і той же сигнал: звільніть Пола Вілана, а тепер ще журналіста Евана Гершковича", - розповів Лавров.