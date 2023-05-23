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Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ, та порадив, як зупинити війну

23 травня, 2023 вiвторок
14:07
Світ Віктор Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном

Про це Орбан розповів у коментарі Bloomberg

За словами угорського прем'єра, НАТО не готове відправляти своїх військових до України, а без їх допомоги Україна нібито не здатна перемогти Росію. 

"Дивлячись на цифри, дивлячись на розташування, на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що можливостей у бідних українців перемогти на полі бою немає", — сказав Орбан.

Він підкреслив, що війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Також Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп виграє президентські вибори у США у 2024 році. 



 
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
США
переговори з РФ
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