Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ, та порадив, як зупинити війну
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном
Про це Орбан розповів у коментарі Bloomberg.
За словами угорського прем'єра, НАТО не готове відправляти своїх військових до України, а без їх допомоги Україна нібито не здатна перемогти Росію.
"Дивлячись на цифри, дивлячись на розташування, на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що можливостей у бідних українців перемогти на полі бою немає", — сказав Орбан.
Він підкреслив, що війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Також Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп виграє президентські вибори у США у 2024 році.
- 5 травня Віктор Орбан заявив, що не може уявити поразки Росії у війні з Україною та закликав до переговорів.
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