Про це Орбан розповів у коментарі Bloomberg.

За словами угорського прем'єра, НАТО не готове відправляти своїх військових до України, а без їх допомоги Україна нібито не здатна перемогти Росію.

"Дивлячись на цифри, дивлячись на розташування, на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що можливостей у бідних українців перемогти на полі бою немає", — сказав Орбан.

Він підкреслив, що війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Також Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп виграє президентські вибори у США у 2024 році.