Кремль вдає зацікавленість у мирних переговорах, аби перешкодити західній допомозі Україні, - ISW
Росіяни імітують зацікавленість у мирних переговорах напередодні контрнаступу ЗСУ, аби перешкодити західній допомозі Україні
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що Кремль відновлює свою інформаційну кампанію, щоб підштовхнути Захід змусити Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах.
Так, 26 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою висловив "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному напрямі, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами".
У ISW переконані, що заява Путіна не означає, що Росія зацікавлена у переговорах з Україною, адже Кремль не створив для них серйозних підстав та не відмовився від своїх максималістських цілей змусити Київ капітулювати.
Експерти також підкреслили, що РФ спробувала посилити свої брехливі заяви про готовність до переговорів з Україною на тлі прибуття 26 травня до Москви спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея для обговорення мирного врегулювання війни Росії проти в Україні.
"Кремль, ймовірно, вдає інтерес до переговорів напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити продовженню допомоги Заходу Україні", - підсумували в Інституті вивчення війни.
- 24 травня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що говорити про мирне врегулювання в Україні передчасно, а РФ продовжуватиме війну, доки не досягне своєї мети.
- 27 травня МЗС Росії назвало умовами припинення війни відмову України від вступу до ЄС та НАТО, визнання "територіальних реалій" та надання російській мові статусу державної.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе