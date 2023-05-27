Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що Кремль відновлює свою інформаційну кампанію, щоб підштовхнути Захід змусити Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах.

Так, 26 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою висловив "відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному напрямі, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами".

У ISW переконані, що заява Путіна не означає, що Росія зацікавлена у переговорах з Україною, адже Кремль не створив для них серйозних підстав та не відмовився від своїх максималістських цілей змусити Київ капітулювати.

Експерти також підкреслили, що РФ спробувала посилити свої брехливі заяви про готовність до переговорів з Україною на тлі прибуття 26 травня до Москви спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея для обговорення мирного врегулювання війни Росії проти в Україні.

"Кремль, ймовірно, вдає інтерес до переговорів напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити продовженню допомоги Заходу Україні", - підсумували в Інституті вивчення війни.