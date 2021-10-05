Він буде великою проблемою: Екснападник "Челсі" зробив гучну заяву стосовно Роналду

Про це повідомляє BBC 5 Live Sport.



"Я думаю, що Роналду буде проблемою для "Манчестер Юнайтед". Він буде забивати голи, але якщо МЮ хоче грати вдома більш агресивно, пресингувати, то Роналду цього робити не буде, а МЮ залишається в чисельній меншості. І в цьому проблема - як його вмонтувати в команду? Якщо Роналду нещасливий, то як це вплине на атмосферу в роздягальні?", - сказав колишній нападник "Челсі" Кріс Саттон.

Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса" цього літа. Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".



В МЮ Роналду вже встиг зіграти в цьому сезоні 5 матчів і забити 5 голів.

'Ronaldo is going to be a big problem for #MUFC' ????



????‍♂️ @chris_sutton73 thinks Cristiano Ronaldo will score goals at Old Trafford but will ultimately become a hindrance for Ole Gunnar Solskjær's side.



Agree? ????



Subscribe to our Football Daily podcast. ⤵️#bbcfootball — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) October 4, 2021