Він буде великою проблемою: Екснападник "Челсі" зробив гучну заяву стосовно Роналду
Колишній нападник "Челсі" Кріс Саттон вважає, що Кріштіану Роналду стане справжньою проблемою для "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє BBC 5 Live Sport.
"Я думаю, що Роналду буде проблемою для "Манчестер Юнайтед". Він буде забивати голи, але якщо МЮ хоче грати вдома більш агресивно, пресингувати, то Роналду цього робити не буде, а МЮ залишається в чисельній меншості. І в цьому проблема - як його вмонтувати в команду? Якщо Роналду нещасливий, то як це вплине на атмосферу в роздягальні?", - сказав колишній нападник "Челсі" Кріс Саттон.
Роналду перейшов до англійського клубу з італійського "Ювентуса" цього літа. Сума трансферу португальця склала 15 млн євро, які буде виплачено протягом п'яти років. Крім того, в контракті передбачені бонуси у 8 млн євро, які "Юве" отримає за клубні та особисті досягнення Роналду в МЮ.
Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу".
В МЮ Роналду вже встиг зіграти в цьому сезоні 5 матчів і забити 5 голів.
- 30 вересня португальський футболіст "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зіграв 178-й матч у Лізі чемпіонів та став рекордсменом турніру.
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