"Він душею та серцем з нами, з українським народом", - італійський тренер "Шахтаря" відмовився від переговорів з іншими клубами

Про це Палкін повідомив YouTube-каналу "Денисов TIME"



За словами Палкіна, Де Дзербі душею та серцем з українським народом.



"Він дуже переживав. Я знаю, що він мав багато пропозицій для продовження тренерської кар'єри, але він усім відмовляв. Навіть ні з ким не зустрічався. Він душею та серцем з нами, з українським народом, з нашими футболістами. Постійно дзвонив у клуб і з Павелком розмовляв. Запитував із приводу українських хлопців, які залишилися, яка у них ситуація, що зробити для того, щоби дати їм можливість тренуватися. Він та тренерський штаб нас дуже сильно підтримали. Це дуже сильний жест з їхнього боку", - сказав гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін.



Роберто Де Дзербі очолив "Шахтар" на початку цього сезону. Зараз "гірники" проводять серію благодійних матчів у Європі.





9 квітня футбольна команда "Шахтар" вийшла на матч у Греції проти пірейського "Олімпіакоса" з назвами українських міст, які бомбардували росіяни.

14 квітня 12-річний хлопчик з Маріуполя Дмитро Кеда вийшов на заміну наприкінці благодійного матчу футбольного клубу "Шахтар" з "Лехією".

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