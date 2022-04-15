"Він душею та серцем з нами, з українським народом", - італійський тренер "Шахтаря" відмовився від переговорів з іншими клубами
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що головний тренер команди Роберто Де Дзербі прагне й надалі працювати в українському клубі
Про це Палкін повідомив YouTube-каналу "Денисов TIME"
За словами Палкіна, Де Дзербі душею та серцем з українським народом.
"Він дуже переживав. Я знаю, що він мав багато пропозицій для продовження тренерської кар'єри, але він усім відмовляв. Навіть ні з ким не зустрічався. Він душею та серцем з нами, з українським народом, з нашими футболістами. Постійно дзвонив у клуб і з Павелком розмовляв. Запитував із приводу українських хлопців, які залишилися, яка у них ситуація, що зробити для того, щоби дати їм можливість тренуватися. Він та тренерський штаб нас дуже сильно підтримали. Це дуже сильний жест з їхнього боку", - сказав гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін.
Роберто Де Дзербі очолив "Шахтар" на початку цього сезону. Зараз "гірники" проводять серію благодійних матчів у Європі.
- 9 квітня футбольна команда "Шахтар" вийшла на матч у Греції проти пірейського "Олімпіакоса" з назвами українських міст, які бомбардували росіяни.
- 14 квітня 12-річний хлопчик з Маріуполя Дмитро Кеда вийшов на заміну наприкінці благодійного матчу футбольного клубу "Шахтар" з "Лехією".
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