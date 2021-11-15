Вінниччина переходить до "червоної" карантинної зони з 18 листопада

Про це написав міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.



Рішення про встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 15 листопада.



"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 листопада, на Вінничині зафіксували 608 випадків COVID-19. Померли 29 людей, видужали 127 осіб.

Станом на 15 листопада, на "червоному" рівні епіднебезпеки перебувають 17 областей та місто Київ. “Жовтими” залишаються дві області - Кіровоградська і Тернопільська.