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Вінницький ТЦК очолив бойовий офіцер Марценюк

19 листопада, 2023 неділя
16:38
Суспільство

Вінницький обласний ТЦК очолив бойовий офіцер та кавалер ордену Богдана Хмельницького трьох ступенів, полковник Сергій Марценюк

Про це в ТЦК повідомили 19 листопада.

Зазначається, що Марценюк - уродженець Вінницької області, який у 2004 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії. За даними ТЦК, воїн "пройшов шлях від командира взводу до командира бригади".

"З 2014 року виконував бойові завдання в зоні проведення АТО/ООС, де отримав поранення. Після реабілітації повернувся до виконання бойових завдань, наполегливо знищував ворога. З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну, очолив 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під керівництвом полковника Марценюка бригада однією з перших серед артилерійських бригад була нагороджена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

"Роки служби українському народові на передових позиціях не минулись безслідно. Через загострення бойових поранень, полковнику Сергію Марценюку потрібно було перепрофілювання повсякденної діяльності. Мудрого, досвідченого офіцера, який готовий продовжувати службу, має хист та бажання бути дотичним до загальної справи здобуття перемоги, добре розуміється на потребах війська, призначено начальником ТЦК та СП Вінницької області", - додали в ТЦК.

  • Президент України у п'ятницю, 11 серпня, провів засідання Ради національної безпеки і оборони: за результатами Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів і призначення на їх місця офіцерів, які пройшли фронт.
Вінниця
мобілізація
Війна з Росією
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