Вінницький ТЦК очолив бойовий офіцер Марценюк

Про це в ТЦК повідомили 19 листопада.

Зазначається, що Марценюк - уродженець Вінницької області, який у 2004 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії. За даними ТЦК, воїн "пройшов шлях від командира взводу до командира бригади".

"З 2014 року виконував бойові завдання в зоні проведення АТО/ООС, де отримав поранення. Після реабілітації повернувся до виконання бойових завдань, наполегливо знищував ворога. З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну, очолив 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під керівництвом полковника Марценюка бригада однією з перших серед артилерійських бригад була нагороджена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

"Роки служби українському народові на передових позиціях не минулись безслідно. Через загострення бойових поранень, полковнику Сергію Марценюку потрібно було перепрофілювання повсякденної діяльності. Мудрого, досвідченого офіцера, який готовий продовжувати службу, має хист та бажання бути дотичним до загальної справи здобуття перемоги, добре розуміється на потребах війська, призначено начальником ТЦК та СП Вінницької області", - додали в ТЦК.