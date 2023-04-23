Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Вінниця та Карлсруе стали містами-побратимами

Вінниця та Карлсруе стали містами-побратимами

23 квітня, 2023 неділя
16:35
Суспільство

Вінниця та німецьке місто Карлсруе у неділю, 23 квітня, підписали угоду про становлення містами-побратимами

Про у телеграмі написав вінницький міський голова Сергій Моргунов.

"Сподіваюсь, це початок великого шляху партнерства, дружби та довіри", - зазначив посадовець.

Він наголосив, що попри те, що угода була підписана тільки сьогодні, Карлсруе підтримує Вінницю вже давно. 

"Показовим був і той факт, що Карлсруе підтримувало Вінницю, не чекаючи формальної процедури. Намети для пунктів незламності та генератори допомогли Вінниці вистояти взимку", - пояснює мер.

Моргунов зазначив, що угода відкриває нові можливості для обміну досвідом, спільних проєктів та комунікації між мешканцями.

"Вже бачимо, в яких сферах можемо працювати далі - просторовий розвиток і мобільність, енергетика, ІТ та наукова діяльність, культура і туризм. І звичайно - євроінтеграція. Це актуальні напрями для повоєнного відновлення та інноваційного розвитку", - розповів міський голова. 

  • В суботу, 22 квітня, в Івано-Франківську підписали угоду про побратимство з німецьким містом Потсдам.
Німеччина
Вінниця
Читайте також:
Віталій Портников
23 квітня, 2023 неділя
Ярослав Качинський заковтнув наживку Путіна, - Портников
22 квітня, 2023 субота
Президент Бразилії Лула да Сілва відреагував на запрошення відвідати Україну
22 квітня, 2023 субота
Німеччина висилає російських дипломатів
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
23 квітня
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Шило на швайку по-китайськи
17:45
Румунія кордон
Румунія запроваджує пломбування аграрного транзиту з України
17:37
Нікополь, обстріл
Росіяни атакували Нікополь безпілотником, поранено та травмовано троє людей
17:35
До Бердичева евакуювали 58 жителів Донеччини
До Бердичева евакуювали 58 жителів Донеччини
17:34
Лавров
Пропагандистам з супроводу Лаврова не дали візи до США. Кремль обіцяє американським журналістам "максимальний дискомфорт"
17:32
Оновлено
Кривбас - Чорноморець
УПЛ: "Чорноморець" переміг "Кривбас", результати інших матчів 22-го туру
17:00
Чарльз ІІІ
Діти, які народяться у день коронації Чарльза ІІІ, отримають пам'ятні кухлі від держави
17:00
Інтерв’ю
Раміс Юнус
Співпрацюючи з ЄС, Китай не зацікавлений у війні в Україні, - Раміс Юнус
16:49
Жозеп Боррель
Боррель закликав відправити до Тайваню європейські ВМС для забезпечення свободи судноплавства
16:26
Почаївська лавра
"Йому Бог дав право. Українці загордилися": як відвідувачі Почаївської лаври виправдовують дії Путіна
16:25
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, двоє людей зазнали поранень
16:24
Prozorro
У Prozorro відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі
16:20
Ексклюзив
лукашенко путін
Ядерну зброю з Білорусі, ймовірно, запускатимуть спільним рішенням Путіна та Лукашенка, - військовий оглядач Алєсін
16:08
Посол Китаю у Франції Лу Шає
Литва, Латвія та Естонія викликали послів Китаю через коментар про суверенітет пострадянських країн
16:02
OPINION
Володимир Гевко
Рівень освіти — це щось на кшталт колективного імунітету
15:47
Валентина Кисіль
Україна здобула восьму медаль ЧЄ-2023 з важкої атлетики
15:35
посольство росії Київ
Голова топонімічної комісії Києва Алфьоров запропонував створити "музей Московії" у колишньому посольстві РФ
15:09
Михайло Подоляк
"Дивно чути абсурдну версію "історії Криму": Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції
14:50
Анастасія Манєвська
Українська важкоатлетка стала віцечемпіонкою Європи
14:50
Оновлено
Стівен Кінґ
Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули, Маск відреагував
14:49
Ексклюзив
гроші для ЗСУ
Можна знайти гроші на виплату військовим по 30 тис. грн без друку грошей та збільшення податків, - перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Непран
14:31
Дмітрій Медведєв
Медведєв "налякав" країни G7 наслідками тотальної заборони експорту до РФ
14:20
Федір Черкашин та Еліас Еспадас (ліворуч)
Український боксер здобув дострокову перемогу в андеркарді головного бою весни
14:15
Кадр білоруського "ВоенТВ"
Білорусь готує площадку під стратегічну ядерну зброю Росії та навчила своїх бійців поводженню з тактичною
14:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Українці під російськими бомбами дивляться російські серіали. Як це пояснити
14:04
ЗСУ, контрнаступ
До початку українського наступу пройде ще місяць, - міністр оборони Естонії Певкур
13:56
літній дощ
Тепло, але періодично дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:45
Ігор Шевадзуцький
Спаринг-партнер Усика нокаутував непереможного українського важковаговика
13:42
Ексклюзив
Фрагмент з афіші фільму "Памфір"
Глядачі принципово йдуть на перегляд українського кіно, щоб підтримати вітчизняний кінематограф, - артменеджер Тарасенко
13:38
Обстріли Донеччини: зруйновано 9-поверхівку у Вугледарі, 36 будинків пошкоджено
13:28
Ранком на Миколаївщині збили розвідувальний БПЛА "Мерлін"
13:19
У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям ТРО
У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям ТрО
13:15
Збірна України з хокею
Україна - Китай: де дивитися стартовий матч чемпіонату світу з хокею
13:09
G7
Стрибок цін на зерно, паливо та добрива: міністри G7 стурбовані впливом війни на продовольчу безпеку
13:01
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Велика Британія проведе перше випробування нової служби екстреного оповіщення
12:58
російські військові окупанти
Армія РФ, ймовірно, готується до штурму Вугледара, - Дмитрашківський
12:45
Джервонта Девіс та Раян Гарсія (ліворуч)
Девіс нокаутував Гарсію у бою за чемпіонський титул в категорії Ломаченка
12:43
На секондхенді у США давньоримський бюст продали за 35 доларів
12:31
Обкладинка журналу Die Aktuelle з "інтервю" Шумахера, створеним ШІ
Редакторку, що написала інтерв'ю з Шумахером, згенероване ШІ, було звільнено з видання
12:27
Франція
Франція заявила про свою "повну солідарність" щодо суверенітету колишніх радянських республік після заяви посла КНР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV