Вінниця та Карлсруе стали містами-побратимами
Вінниця та німецьке місто Карлсруе у неділю, 23 квітня, підписали угоду про становлення містами-побратимами
Про у телеграмі написав вінницький міський голова Сергій Моргунов.
"Сподіваюсь, це початок великого шляху партнерства, дружби та довіри", - зазначив посадовець.
Він наголосив, що попри те, що угода була підписана тільки сьогодні, Карлсруе підтримує Вінницю вже давно.
"Показовим був і той факт, що Карлсруе підтримувало Вінницю, не чекаючи формальної процедури. Намети для пунктів незламності та генератори допомогли Вінниці вистояти взимку", - пояснює мер.
Моргунов зазначив, що угода відкриває нові можливості для обміну досвідом, спільних проєктів та комунікації між мешканцями.
"Вже бачимо, в яких сферах можемо працювати далі - просторовий розвиток і мобільність, енергетика, ІТ та наукова діяльність, культура і туризм. І звичайно - євроінтеграція. Це актуальні напрями для повоєнного відновлення та інноваційного розвитку", - розповів міський голова.
- В суботу, 22 квітня, в Івано-Франківську підписали угоду про побратимство з німецьким містом Потсдам.
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