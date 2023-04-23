Про у телеграмі написав вінницький міський голова Сергій Моргунов.

"Сподіваюсь, це початок великого шляху партнерства, дружби та довіри", - зазначив посадовець.

Він наголосив, що попри те, що угода була підписана тільки сьогодні, Карлсруе підтримує Вінницю вже давно.

"Показовим був і той факт, що Карлсруе підтримувало Вінницю, не чекаючи формальної процедури. Намети для пунктів незламності та генератори допомогли Вінниці вистояти взимку", - пояснює мер.

Моргунов зазначив, що угода відкриває нові можливості для обміну досвідом, спільних проєктів та комунікації між мешканцями.

"Вже бачимо, в яких сферах можемо працювати далі - просторовий розвиток і мобільність, енергетика, ІТ та наукова діяльність, культура і туризм. І звичайно - євроінтеграція. Це актуальні напрями для повоєнного відновлення та інноваційного розвитку", - розповів міський голова.