Виправдовував дії окупантів: повідомлено про підозру працівнику оборонного підприємства

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграм.

Дніпровська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру спіробітнику підприємства, що входить до Укроборонпрому, який виправдовував, визнавав правомірною та заперечував збройну агресію РФ проти України, йдеться у повідомленні.

"За даними слідства, підозрюваний після повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України публічно виправдовував та визнавав правомірною агресію російської армії. Також він переконував інших співробітників, що ракетні удари по містах нашої країни наносять не окупанти, а українська армія", – зазначив Офіс.

Під час обшуків за місцем проживанням чоловіка правоохороці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Слідчі дії тривають, вказав Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, СБУ викрила агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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