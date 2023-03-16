Це стало відомо на брифінгу із військовим комісаром Пензенської області Андрієм Сурковим, який пройшов у четвер, 16 березня, інформують росЗМІ.

"У ПДУ є навчальний центр. Повістки вручатимуть, щоб випускники прибули і стали на облік за своєю військовою спеціальністю", - пояснив нововведення військком.

Поки що такої домовленості досягнуто лише з ПДУ.