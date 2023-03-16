Випускникам Пензенського держуніверситету разом з дипломами вручатимуть повістки
Випускникам Пензенського державного університету чоловічої статі разом із дипломами вручатимуть повістки у військкомат
Це стало відомо на брифінгу із військовим комісаром Пензенської області Андрієм Сурковим, який пройшов у четвер, 16 березня, інформують росЗМІ.
"У ПДУ є навчальний центр. Повістки вручатимуть, щоб випускники прибули і стали на облік за своєю військовою спеціальністю", - пояснив нововведення військком.
Поки що такої домовленості досягнуто лише з ПДУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 41
- Актуальне
- Важливе