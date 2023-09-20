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OPINION

Віра - поняття важливе, але не надійне

Борислав Береза
20 вересня, 2023 середа
10:09
Погляд Борислав Береза

Мене більше цікавить, що знають люди, та до чого готові приєднатися

Коли я читаю "Більшість українців вірять...", то зразу згадую, що більшість українців вірило, що у 2019 році прийде "кінець епохи бідності", "кінець епохи брехні" та "весна прийде і саджати будуть". Згодом немала частина населення України вірила, що треба готуватися до шашликів. Тому я спокійно ставлюся до того, у що вірять люди.

Мене більше цікавить, що знають люди, та до чого готові приєднатися. А про віру у щось... Я ще пам'ятаю те, що нещодавно 37% українців вірили у перемогу в найближчі місяці.

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Віра в ЗСУ ґрунтується на знанні про нашу армію та розумінні про ресурс ворога. Тому мені б хотілося бачити результати соцопитування, в якому віра ґрунтувалася б на даних та ґрунтовних доказах. До речі, багато хто вірив, що у травні ЗСУ зайдуть у Крим. А зараз вересень.

Саме тому, я зі скепсисом дивлюся на те у що хоче вірити народ. Він вже вірив, що "Слуги народу" будуть служити народу. І що з тією вірою сьогодні? Отож!

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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