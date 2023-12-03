Вирішальну роль у протидії українським БПЛА у РФ відіграє "Тор": розвідка Британії розповіла про недолік російської ЗРК
Зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії "Тор", призначений для захисту окупантів на передовій та збиття українських безпілотників, відіграє важливу роль для російських військ в Україні
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що одним з найважливіших протистоянь у війні як для України, так і для Росії залишається знищення наземних систем протиповітряної оборони.
Для російської сторони однією з основних систем залишається ЗРК "Тор". Він відрізняється від ЗРК "Панцир", який переважно захищає командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази РФ.
У британській розвідці повідомили, що зараз росіяни використовують "Тор" зокрема для протидії українським безпілотним літальним апаратам.
Натомість ЗРК має низку недоліків. Один з ключових - це витривалість екіпажу.
"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", - наголошують у міноборони Британії.
- За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 2 грудня російська армія втратила на війні з Україною вже 602 засоби протиповітряної оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.73 Купівля 36.73Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе