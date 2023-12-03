Вирішальну роль у протидії українським БПЛА у РФ відіграє "Тор": розвідка Британії розповіла про недолік російської ЗРК

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що одним з найважливіших протистоянь у війні як для України, так і для Росії залишається знищення наземних систем протиповітряної оборони.

Для російської сторони однією з основних систем залишається ЗРК "Тор". Він відрізняється від ЗРК "Панцир", який переважно захищає командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази РФ.



У британській розвідці повідомили, що зараз росіяни використовують "Тор" зокрема для протидії українським безпілотним літальним апаратам.



Натомість ЗРК має низку недоліків. Один з ключових - це витривалість екіпажу.



"Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість", - наголошують у міноборони Британії.