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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 8 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 8 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб

3 грудня, 2023 неділя
08:17
Війна з Росією Знищена техніка окупантів

Протягом минулої доби російські війська намагалися штурмувати на шести напрямках фронту та продовжували спроби оточити Авдіївку, але оборонці України відбили ворожі атаки. Водночас втрати окупантів у живій силі вже сягнули 332 тисяч

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 3 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 332 040 (+930) осіб,
  • танків ‒ 5575 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 396 (+11)
  • артилерійських систем – 7949 (+8)
  • РСЗВ – 913 (+0)
  • засобів ППО ‒ 602 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1)
  • крилатих ракет ‒ 1569 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 432 (+22)
  • спеціальної техніки ‒ 1140 (+2)

На фронті за минулу добу відбулося 88 бойових зіткнень

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 4 атаки.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де наші захисники відбили 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", росіяни за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де наші воїни відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник 12 разів безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Окупанти завдали 20 авіаударів по Україні, ЗСУ уразили 2 райони скупчення росіян

Крім того, ворог завдав 3 ракетних удари та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області; Щербинівка, Авдіївка, Побєда Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Своєю чергою протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника.

Також минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

  • Ввечері суботи, 2 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку. Крім того, ракетну небезпеку оголошували у декількох областях.
Україна
Росія
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