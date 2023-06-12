Вірменський лаваш на воді. Рецепт
Сьогодні пропонуємо рецепт смачного вірменського лаваша на воді. Його можна їсти замість хліба чи суміщати з приготуванням інших страв. Наприклад, лаваш чудово підійде для приготування домашньої шаурми чи рибних/м’ясних/овочевих ролів
Інгредієнти:
- 150 мл гарячої води
- 5 г солі
- 30 мл рослинної олії
- 250 г пшеничного борошна
Рецепт приготування вірменського лаваша:
- Наливаємо гарячу воду у зручну глибоку миску
- Додаємо трохи солі
- Добре все перемішуємо
- Далі додаємо рослинне масло
- Невеличкими частинами додаємо борошно
- Замішуємо тісто для лаваша спочатку ложкою, а далі - руками.
- Готове тісто перекладаємо в харчовий пакет
- Залишаємо його відстоятись при кімнатній температурі на одну годину
- Поділяємо тісто на шматочки по 100 г
- Робочу поверхню стола посипаємо борошном
- За допомогою качалки розкачуємо пласт по діаметру нашої сковорідки
- Розкачуємо відразу всі коржики, адже процес приготування швидкий
- З кожного коржика прибираємо зайве борошно
- Лаваш обсмажуємо з двох боків на сковорідці без масла
- Під час обсмажування (коли тісто починає підніматися) - злегка збризкуємо його водою
- Обсмажені лаваші виймаємо та кладемо їх на чистий рушник, збризкуємо водою, накриваємо рушником
- Залишаємо настояться на півгодини
- Наші лаваші готові
Смачного!
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