Виробник "Моршинської" закликає якнайшвидше націоналізувати частки Фрідмана й інших підсанкційних акціонерів в юридично бездоганний спосіб

Затягування ж процесу націоналізації підвищує імовірність рейдерського захоплення та знищення компанії.

"Ми повністю підтримуємо санкційну політику України і також виступаємо за вилучення частки осіб, які знаходяться під дією українських і міжнародних санкцій, — наголошує IDS Ukraine у своєму зверненні. — Але нагадуємо: 50,01% акцій компанії належать непідсанкційним акціонерам з Великої Британії, України й уряду Грузії. Тож будь-яке протиправне вилучення чи захоплення належних їм часток стане прямим порушенням принципу недоторканності законного права власності, що потягне за собою вимоги про компенсацію збитків, завданих непідсанкційним акціонерам, з державного бюджету".

Націоналізація з порушеннями знецінить компанію, держава отримає токсичний актив, який відлякуватиме потенційних стратегічних інвесторів. Виробник "Моршинської" зазначає, що коректна націоналізація має юридично закріпити усунення підсанкційних акціонерів: з 28 лютого 2022 року вони фактично втратили контроль чи вплив на компанію внаслідок арешту належних їм акцій і реалізації міжнародних санкційних заходів.

"Юридично бездоганна націоналізація частки підсанкційних осіб дозволить Україні реалізувати вилучений юридично чистий актив на аукціоні та залучити до бюджету країни сотні мільйонів доларів США, а з цим — здобути повагу міжнародних партнерів, для яких надзвичайно важливо верховенство закону й ефективна боротьба з корупцією", — підкреслила IDS Ukraine.

Раніше компанія заявила, що внаслідок арешту 100% її корпоративних прав і протиправного передання агентству АРМА IDS Ukraine стала жертвою рейдерських зазіхань. Агентство АРМА на проведеному з численними порушеннями конкурсі обрала управителем корпоративних прав прямого конкурента "Моршинської" — ТОВ "Карпатські мінеральні води". Згодом АРМА отримало протизаконне рішення суду, яке дає агентству не передбачене законом право на одноосібну зміну керівництва "Моршинської". Тим часом ТОВ "Карпатські мінеральні води" з ринковою часткою не більше 9% заявило про намір у процесі управління скоротити виробництво та персонал "Моршинської" з ринковою часткою до 40% — фактично знищити ключового конкурента.