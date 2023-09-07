Виробник "Моршинської" закликає якнайшвидше націоналізувати частки Фрідмана й інших підсанкційних акціонерів в юридично бездоганний спосіб
Компанія IDS Ukraine, яка є виробником ТМ "Моршинська", закликає державу якнайшвидше націоналізувати в законний спосіб частку компанії розміром 49,99%, яка належить Михайлу Фрідману й іншим акціонерам, які перебувають під міжнародними й українськими санкціями
Затягування ж процесу націоналізації підвищує імовірність рейдерського захоплення та знищення компанії.
"Ми повністю підтримуємо санкційну політику України і також виступаємо за вилучення частки осіб, які знаходяться під дією українських і міжнародних санкцій, — наголошує IDS Ukraine у своєму зверненні. — Але нагадуємо: 50,01% акцій компанії належать непідсанкційним акціонерам з Великої Британії, України й уряду Грузії. Тож будь-яке протиправне вилучення чи захоплення належних їм часток стане прямим порушенням принципу недоторканності законного права власності, що потягне за собою вимоги про компенсацію збитків, завданих непідсанкційним акціонерам, з державного бюджету".
Націоналізація з порушеннями знецінить компанію, держава отримає токсичний актив, який відлякуватиме потенційних стратегічних інвесторів. Виробник "Моршинської" зазначає, що коректна націоналізація має юридично закріпити усунення підсанкційних акціонерів: з 28 лютого 2022 року вони фактично втратили контроль чи вплив на компанію внаслідок арешту належних їм акцій і реалізації міжнародних санкційних заходів.
"Юридично бездоганна націоналізація частки підсанкційних осіб дозволить Україні реалізувати вилучений юридично чистий актив на аукціоні та залучити до бюджету країни сотні мільйонів доларів США, а з цим — здобути повагу міжнародних партнерів, для яких надзвичайно важливо верховенство закону й ефективна боротьба з корупцією", — підкреслила IDS Ukraine.
Раніше компанія заявила, що внаслідок арешту 100% її корпоративних прав і протиправного передання агентству АРМА IDS Ukraine стала жертвою рейдерських зазіхань. Агентство АРМА на проведеному з численними порушеннями конкурсі обрала управителем корпоративних прав прямого конкурента "Моршинської" — ТОВ "Карпатські мінеральні води". Згодом АРМА отримало протизаконне рішення суду, яке дає агентству не передбачене законом право на одноосібну зміну керівництва "Моршинської". Тим часом ТОВ "Карпатські мінеральні води" з ринковою часткою не більше 9% заявило про намір у процесі управління скоротити виробництво та персонал "Моршинської" з ринковою часткою до 40% — фактично знищити ключового конкурента.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе