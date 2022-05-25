Виробник одягу Marks & Spencer повністю припинив роботу в Росії

Про це компанія заявила у своєму річному звіті.

Британський бренд Marks & Spencer припинив постачання в березні, а тепер вирішив повністю відмовитися від російської франшизи.



Компанія втратила 31 мільйон британських фунтів унаслідок російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, У зв'язку зі світовими санкціями та повномасштабним вторгненням РФ в Україну, майже сотня транснаціональних компаній вийшли з ринку Росії ще на початку березня.

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