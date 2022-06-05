Про це повідомляє видання Hankyung.

"Куленепробивна пластина, яка витримує бронебійні постріли снайперських гвинтівок, врятує життя багатьом українцям", - наголосив керівник відділу композиційних матеріалів Welcron Кім Чон Су.

Зазначається, що компанія Welcron має першість серед виробників куленепробивних пластин в Кореї.

Куленепробивна пластина Welcron виготовляється шляхом ламінування спеціального волокна, поліетиленової тканини з надвисокою молекулярною масою (UHMWPE), міцнішою за сталь.

Вона формується під дією тепла та високого тиску у вакуумному пресі. У процесі виробництва склеюється відповідна спеціальна кераміка.

При влучанні кулі спеціальна кераміка розбиває її, а тканина UHMWPE за нею вловлює осколки й запобігає деформації задньої частини куленепробивної пластини.

Нагадаємо, країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України. Представники США, Австралії, Канади, Чилі, Японії, Республіки Корея і Нової Зеландії у спільній заяві зазначили, що у них є серйозні побоювання з приводу гуманітарної кризи в Україні.

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