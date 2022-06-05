Виробник з Південної Кореї надіслав до України 5000 куленепробивних пластин, - ЗМІ
Південнокорейські бронепластини мають сертифікат якості 4-го рівня та здатні витримувати бронебійні кулі
Про це повідомляє видання Hankyung.
"Куленепробивна пластина, яка витримує бронебійні постріли снайперських гвинтівок, врятує життя багатьом українцям", - наголосив керівник відділу композиційних матеріалів Welcron Кім Чон Су.
Зазначається, що компанія Welcron має першість серед виробників куленепробивних пластин в Кореї.
Куленепробивна пластина Welcron виготовляється шляхом ламінування спеціального волокна, поліетиленової тканини з надвисокою молекулярною масою (UHMWPE), міцнішою за сталь.
Вона формується під дією тепла та високого тиску у вакуумному пресі. У процесі виробництва склеюється відповідна спеціальна кераміка.
При влучанні кулі спеціальна кераміка розбиває її, а тканина UHMWPE за нею вловлює осколки й запобігає деформації задньої частини куленепробивної пластини.
- Нагадаємо, країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України. Представники США, Австралії, Канади, Чилі, Японії, Республіки Корея і Нової Зеландії у спільній заяві зазначили, що у них є серйозні побоювання з приводу гуманітарної кризи в Україні.
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