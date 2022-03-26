Виробники суднових двигунів розривають контракти з РФ

Про це повідомляє Reuters.

"Російський морський сектор вже бореться зі скороченням інших послуг, включаючи сертифікацію суден провідними іноземними постачальниками, що життєво важливо для доступу до портів і забезпечення страховки. Це відбувається на тлі відходу судноплавних компаній і західних санкцій, введених щодо її провідного морського перевізника "Совкомфлот" після вторгнення Москви в Україну", – йдеться в повідомленні.

Wartsila, провідний світовий виробник морського і енергетичного обладнання, призупинив всі поставки і продажі в Росію і Білорусь через війну на Україні. Крім цього, два джерела в судноплавних компаніях повідомили, що MAN Energy Solutions також призупинила навчання використанню свого обладнання в Росії. Представник компанії заявив, що вона "на 100% дотримується введені санкції".

"Враховуючи складності світових морських перевезень, було неясно, як російські компанії зможуть працювати в умовах відмови від цих послуг", – додають у виданні.

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