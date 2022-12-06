"Вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу": Залужний привітав українських воїнів з Днем ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних Сил України, який відзначається 6 грудня
Відео Залужний оприлюднив у telegram.
"Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу", - написав Залужний.
"Сердечно вітаю із Днем Збройних Сил України! Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, - сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" - додав Головнокомандувач ЗСУ/
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