Відео Залужний оприлюднив у telegram.

"Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу", - написав Залужний.

"Сердечно вітаю із Днем Збройних Сил України! Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, - сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" - додав Головнокомандувач ЗСУ/

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