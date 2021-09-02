Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду
Вища рада правосуддя звільнила у відставку п'ятьох суддів, двоє з них - судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
Під час розгляду заяв про відставку, Рада вирішила звільнити:
- Володимира Гаврилюка з посади судді Луганського апеляційного суду;
- Валерія Босюка - з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;
- Віктора Короя - з посади судді Малиновського районного суду Одеси;
- Василя Огурецького та Світлану Вус - із посад суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.
- Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя отримала заяву про відставку судді Миколи Гусака з Верховного Суду.
- Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Світлана Вус та Василь Огурецький подали у відставку.
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