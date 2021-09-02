Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду

Про це повідомляє пресслужба ВРП.



Під час розгляду заяв про відставку, Рада вирішила звільнити:

Володимира Гаврилюка з посади судді Луганського апеляційного суду;

Валерія Босюка - з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;

Віктора Короя - з посади судді Малиновського районного суду Одеси;

Василя Огурецького та Світлану Вус - із посад суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя отримала заяву про відставку судді Миколи Гусака з Верховного Суду.

Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Світлана Вус та Василь Огурецький подали у відставку.

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Загалом з початку 2021 року, звільнилося 110 суддів.