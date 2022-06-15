Вісім "прильотів": загарбники із мінометів гатили по прикордонню Сумщини
Російські війська вели мінометний вогонь по території Шалигінської громади у Сумській області
Про це у телеграм передає голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч в області минула тихо, а от ранок був не спокійним. Шалигінська громада:о пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території, 8 "прильотів". Постраждалих та руйнувань немає", - написав він.
У свою чергу о пів на дев'яту ранку біля одного з населених пунктів громади росіяни намагалися знищити автомобіль з гранатомета, двома пострілами.
В обох випадках обійшлося без жертв.
- 13 червня окупанти скинули боєприпаси на громаду Сумщини, одна людина загинула.
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