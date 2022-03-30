Вісім років тому харківські ультрас створили суперхіт "ПТН ХЙЛ"
Сьогодні, 30 березня, легендарній пісні "Путін - х**ло" виповнюється вісім років
Про це повідомляє UA-Футбол.
"Саме 30 березня 2014 року фанати харківського "Металіста" спільно з фанатами донецького "Шахтаря" зарядили потужний меседж президенту країни-агресора. Хіт настільки став популярним, що його використовували на протестних акціях, у політичній та культурній сферах", - пишуть у виданні.
Згодом ця кричалка поширилася всіма українськими стадіонами, у тому числі і на матчах збірної України.
"На сьогодні кричалку полюбили не лише в Україні - її підхопили по всій Європі", - відзначають футбольні оглядачі.
- Додамо, що генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію з міжнародних футбольних організацій
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе