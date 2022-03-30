Вісім років тому харківські ультрас створили суперхіт "ПТН ХЙЛ"

Про це повідомляє UA-Футбол.

"Саме 30 березня 2014 року фанати харківського "Металіста" спільно з фанатами донецького "Шахтаря" зарядили потужний меседж президенту країни-агресора. Хіт настільки став популярним, що його використовували на протестних акціях, у політичній та культурній сферах", - пишуть у виданні.



Згодом ця кричалка поширилася всіма українськими стадіонами, у тому числі і на матчах збірної України.

"На сьогодні кричалку полюбили не лише в Україні - її підхопили по всій Європі", - відзначають футбольні оглядачі.

Додамо, що генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію з міжнародних футбольних організацій

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