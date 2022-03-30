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У "Шахтарі" закликали повністю виключити Росію з ФІФА та УЄФА

30 березня, 2022 середа
05:46
Спорт Збірна Росії

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію з міжнародних футбольних організацій

Про це повідомляє Reuters.

"Я хотів би закликати УЄФА та ФІФА зробити ще один крок і скасувати чи призупинити членство РФ в їхніх організаціях. У 70-ті роки ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду, а Росія має бути виключена за політику геноциду українців та розв'язану ними кровопролитну війну на нашій Батьківщині. Росія завжди використовувала спорт, як пропаганду своєї ідеології. Якщо сьогодні це загрожує мирному співіснуванню, РФ має бути повністю ізольована, поки вона не змінить своєї політики знищення всього живого. Всім українцям потрібен мир, необхідно зупинити цю шалену війну. Я хотів би закликати УЄФА та ФІФА зробити ще один крок", – сказав Сергій Палкін .

У четвер, 31 березня, ФІФА проведе свій щорічний конгрес у Досі (Катар). Очікується, що УАФ не зможе бути присутньою на зборах, але Російський футбольний союз, ймовірно, буде присутнім.

Російські клуби та команди усунуті від участі у міжнародних змаганнях, але РФС продовжує залишатися повноправним членом ФІФА та УЄФА.

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