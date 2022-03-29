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Росію 31 березня позбавлять членства у ФІФА, - ЗМІ

29 березня, 2022 вiвторок
10:18
Спорт ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій планує позбавити Росію членства у організації

Про це повідомляє Tribuna.com

31 березня в Досі (Катар) відбудеться конгрес ФІФА, на якому Росія отримає покарання за вторгнення в Україну.

За інформацією "Матч ТВ", Російський футбольний союз можуть погнати з ФІФА, також розглядається варіант з призупиненням членства в організації.  

Зазначається, що за повне виключення РФС виступають УЄФА та КОНМЕБОЛ, а президент ФІФА Джанні Інфантіно та Азійська та Африканська конфедерації схиляються до призупинення членства..

Зазначається, що різниця між виключенням з ФІФА та призупиненням членства в організації полягає в складнішому процесі повернення до лав федерації.

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футбол
УЄФА
ФІФА
збірна Росії
війна з Росією
дискваліфікація
Джанні Інфантіно
РФС
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