Росію 31 березня позбавлять членства у ФІФА, - ЗМІ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій планує позбавити Росію членства у організації
Про це повідомляє Tribuna.com.
31 березня в Досі (Катар) відбудеться конгрес ФІФА, на якому Росія отримає покарання за вторгнення в Україну.
За інформацією "Матч ТВ", Російський футбольний союз можуть погнати з ФІФА, також розглядається варіант з призупиненням членства в організації.
Зазначається, що за повне виключення РФС виступають УЄФА та КОНМЕБОЛ, а президент ФІФА Джанні Інфантіно та Азійська та Африканська конфедерації схиляються до призупинення членства..
Зазначається, що різниця між виключенням з ФІФА та призупиненням членства в організації полягає в складнішому процесі повернення до лав федерації.
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Нагадаємо, 8 березня збірну Росії відсторонили від участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з футболу.
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