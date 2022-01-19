Вісім років за ґратами: суд виніс вирок одеситу, який був очільником "розвідки ДНР"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



Звинувачений був у лавах бойовиків із 05.08.2014 року до 30.03.2017 року.



Так, 4 серпня 2014 року він виїхав з Одеси до Донецька, де увійшов до одного з підрозділів терористичної організації "ДНР", "керуючись особистими переконаннями" і підтримуючи сепаратистські настрої. Він мав військову підготовку: проходив військову строкову службу в аеромобільних військах ЗСУ у 2007-2008 роках.



На окупованих територіях одесит супроводжував військову техніку та керівників незаконних військових формувань "ДНР" та "ЛНР", в тому числі керівництва підрозділів збройних сил РФ, по населених пунктах Донецької та Луганської областей.



Згодом він входив в особисту охорону одного з керівників терористичної організації, а з травня 2016 року чоловік очолював "розвідку" бойовиків. Пізніше він написав рапорт на звільнення та відправився до Москви, звідки поїхав в Одесу.



У квітні 2017 року одесита затримали прикордонники Сумського загону в пункті контролю для залізничного сполучення "Конотоп", коли той намагався потрапити в Україну потягом Москва-Одеса.



Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав одесита винним за ч. 1 ст. 2583 ККУ (Створення терористичної групи чи терористичної організації) і засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.



Також обвинувачений має сплатити на користь держави витрати на проведення судової портретної експертизи в сумі 989 грн.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть засновника псевдопатріотичного дитячого військового клубу "ДНР".

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