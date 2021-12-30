На Донеччині судитимуть засновника псевдопатріотичного дитячого військового клубу "ДНР"

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.



Слідство встановило, що 51-річний житель Горлівки в 2015 і 2016 році на окупованій території Донецької області створив кілька дитячих "військово-патріотичних" клубів. У них неповнолітніх виховують на ідеях сепаратизму, формують ненависть до України і навчають військовій справі.







"Під керівництвом обвинуваченого неповнолітні проходять військову підготовку для подальшої служби в структурних підрозділах і збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ і так званої Республіканської гвардії "ДНР", - йдеться в повідомленні.



Крім цього, у "клубах" діти вивчають рукопашний бій і володіння вогнепальною зброєю. Крім того, неповнолітніх привчають захищати інтереси бойовиків ціною власного життя.







Прокуратура направила стосовно чоловіка до суду обвинувальний акт. Він підозрюється у сприянні діяльності терористичної організації, керівництві не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями та залученні неповнолітніх у злочинну діяльність (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України).

Нагадаємо, ватажок терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін заявив про відмову від курсу на федералізацію в складі України. За його словами, очолювана ним "держава" насправді має бути "російською національною".