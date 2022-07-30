Вісім САУ Krab готові до відправлення з Польщі до України, - польські ЗМІ
Вісім польських гаубиць Krab готові до передачі українській стороні
Про це повідомляє Polskie Radio24.
Зазначається, що обладнання чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортовано в Україну.
Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.
Наголошується, що ці гаубиці – це не безоплатна допомага, а контракт вартістю понад три мільярди злотих, який передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин. Такий договір був підписаний між Україною і Польщею в Києві на почату червня.
Додамо, що 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.
- Нагадаємо, компанія "Baykar" безкоштовно передасть Польщі "байрактар" для України
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