Вісім САУ Krab готові до відправлення з Польщі до України, - польські ЗМІ

Про це повідомляє Polskie Radio24.

Зазначається, що обладнання чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортовано в Україну.

Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.

Наголошується, що ці гаубиці – це не безоплатна допомага, а контракт вартістю понад три мільярди злотих, який передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин. Такий договір був підписаний між Україною і Польщею в Києві на почату червня.

Додамо, що 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

Нагадаємо, компанія "Baykar" безкоштовно передасть Польщі "байрактар" для України

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