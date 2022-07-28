Компанія "Baykar" безкоштовно передасть Польщі Байрактар для України

Про це турецька компанія повідомила організатору збору, журналісту Славомиру Сераковському.

"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - йдеться у листі.

Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.

Сєраковський додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України.

До кінця тижня, коли збір буде остаточно закрито, ця сума може ще збільшитися.

"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих (10,6 млн доларів США)", - додав Сєраковський.

Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось зібрати понад 5 млн євро на "Байрактар" для українських захисників. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

Від 24 лютого Збройні Сили України отримали від турецької компанії Baykar до 50 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar TB2

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb