Віскі та торт з ядом: у РФ повідомили про арешт мелітопольця, який намагався отруїти військових пілотів

Про це повідомляє "Комерсант".

Джерела видання уточнюють, що після відбуття покарання за хуліганство Семенова можуть заарештувати у кримінальній справі за замах на терористичний акт.

Спроба отруєння пілотів сталася 21 жовтня. Тоді випускники АВВАУЛ відзначали 20-річчя закінчення училища в одному із ресторанів Армавіра (Красноярський край РФ). Під час заходу до ресторану прийшов кур'єр (Єгор Семенов) із 20-кілограмовим тортом із емблемою училища та коробкою віскі. Кур'єр сказав, що він привіз подарунки від одного із випускників, який не зміг приїхати на ювілей. Ім'я відправника не назвав.

Учасникам зустрічі це здалося підозрілим, тому вони не стали куштувати торт і повідомили про те, що сталося у ФСБ.

Пізніше у правоохоронних органах з'ясували, що торт та віскі було отруєно, а замах на льотчиків, за версією слідства, організували співробітники СБУ, пише «Комерсант».

За даними Baza, Семенову 32 роки. "Комерсант" повідомляє, що останнім часом він жив у Підмосков'ї. Раніше телеграм-канал Mash писав, що Семенов живе в Росії з 2017 року, має дружину і дитину.