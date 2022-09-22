Вісьмох громадян із Донеччини підозрюють у добровільній співпраці з окупантами, серед них - експоліцейські
П'ятьох експоліцейських і трьох колишніх працівників сервісних центрів та експертних установ підозрюють у колабораціонізмі
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, п'ятеро колишніх працівників поліції у травні 2022-го обійняли посади у так званому "Краснолиманському міському відділі МВД ДНР". Вони й нині забезпечують діяльність незаконного правоохоронного органа, патрулюють вулиці та приймають заяви від громадян.
Також у співпраці з окупантами підозрюють адміністратора сервісного центру МВС, старшого судового експерта та спеціаліста сектору статистичної роботи ГУНП в Донецькій області. Вони зайняли посади у "Міжрайонному регістраційно-екзаменаційному відділі №2 з обслуговування м. Маріуполя, Володарського і Першотравневого районів". Колаборанти й зараз продовжують видавати фейкові свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія зразків так званої "ДНР".
Наразі усім восьми оголошено підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).
- Раніше про підозру повідомили київському блогеру, який знімав провокативні відео, що стосувалися українських захисників.
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