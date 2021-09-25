"Вітер гуляє, холод. І головне, ще й смердить!" Батьки показали, що всередині музичної школи у Рівному

Але діти відмовляються ходити туди на заняття, а батьки розсилають в місцеві медіа світлини з умовами всередині нового, дарма що тимчасового, приміщення навчального закладу, передає Еспресо.TV.



Одна з мам учнів музшколи надіслала знимки до редакції рівненського Радіо Трек.



Жінка не захотіла називати своє ім’я, але стверджувала, що її підтримують всі батьки.



Ось надіслані нею фото та те, що вона сказала по телефону пізніше:



"Ви, просто, не розумієте. Ми думали, що нас переводять на рік-два, поки відремонтують другий корпус, а тепер виходить, що нас переводять на роки. І куди!?



Ви подивіться на ті фото, що я вам вислала... Воно (приміщення - ред.) не призначене для занять музикою. Як жерстяна банка - ніякої звукоізоляції. Все гримить.



Діти ходити сюди не хочуть. Хто взагалі додумався нас сюди перевести?



Вітер гуляє, холод. І головне, ще й смердить! Я не жартую, ви прийдіть сюди подивіться на все це".



















Питання невідповідності нового приміщення музичної школи батьки учнів збираються підняти перед депутатами міської ради Рівного.







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