Витратила електроенергії на 3,5 млн грн: СБУ викрила криптоферму на Київщині

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Слідчі встановили, що протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют зловмисники орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де розмістили спеціальне обладнання.



До електропідстанції зловмисники підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.







У ході обшуку за адресою, де була криптоферма, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 млн грн.



У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Нагадаємо, 8 липня 2021 СБУ викрила найбільшу нелегальну криптоферму України, яка працювала на краденій електроенергії "Вінницяобленерго".