Витратила електроенергії на 3,5 млн грн: СБУ викрила криптоферму на Київщині
Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму на Київщині, організатори якої здійснювали незаконний відбір електроенергії і, за попередніми розрахунками, завдали цим понад 3,5 млн грн збитків
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Слідчі встановили, що протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют зловмисники орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де розмістили спеціальне обладнання.
До електропідстанції зловмисники підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.
У ході обшуку за адресою, де була криптоферма, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 млн грн.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.
- Нагадаємо, 8 липня 2021 СБУ викрила найбільшу нелегальну криптоферму України, яка працювала на краденій електроенергії "Вінницяобленерго".
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