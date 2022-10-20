Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники збирали інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Донеччині, зокрема на Бахмутському напрямку. Серед основних завдань ворожих агентів було виявлення українських бойових розрахунків "джавелінів".

За інформацією слідства, - затримані - двоє мешканців Донеччини, завербовані ФСБ після початку повномасштабної війни РФ проти України. За вказівкою росіян, вони мали проводити розвідувально-підривну діяльність поблизу лінії фронту.

Зі своїми кураторами зловмисники контактували через мережу "зв’язкових" із тимчасово окупованої території Донеччини. Ними виявилися бойовики "1-го армійського корпусу" окупантів.

Отриману від агентів інформацію "зв'язкові" передавали представнику "МДБ" і "керівнику розвідки" "ДНР", які "звітували" до ФСБ.

Зловмисники комунікували через закриті канали електронного зв’язку, а зібрані розвіддані надсилали як GPS-координати з описом об’єкта. Отриману інформацію ворог використовував для підготовки ракетно-артилерійських обстрілів по місцях розташування підрозділів ЗСУ.

Затриманим оголосили підозру та призначили запобіжний захід - тримання під вартою.

13 жовтня в Івано-Франківську до 9 років ув'язнення засудили інформаторку РФ, яка корегувала вогонь по позиціях ЗСУ на Донеччині.

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