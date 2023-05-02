Те, що було часом важливим до — як тебе сприймають, як до тебе ставляться, чи тебе цінують, чи ні — перестало мати будь-який сенс.

Бо війна дає велике відчуття рівності, відчуття спільноти, відчуття невидимих.

Думка, з якою я постійно живу: можливо, я ніколи не дізнаюся імен тих людей, які врятували моїм дітям життя. Які, наприклад, збили ракету, яка, можливо, летіла в мій будинок. Я ніколи, можливо, цього не дізнаюся. Але в цей момент ти розумієш, наскільки життя тих, хто тобі дорогий, залежить від тих, з ким ти, можливо, ніколи не перетнешся. З тими невидимими, хто є частиною нашого спільного тіла — а значить і твого власного.

Читайте також: Як це — бути містом, у якого вкрали мир

Думка, з якою я постійно живу: можливо, я ніколи не дізнаюся імен тих людей, які врятували моїм дітям життя. Які, наприклад, збили ракету, яка, можливо, летіла в мій будинок. Я ніколи, можливо, цього не дізнаюся

І більш нестерпна думка: можливо, життя твоїх дітей продовжується саме тому, що життя когось іншого і чиїхось інших дітей обірвалося.. і ця думка нестерпна, але ми маємо це розуміти й маємо це усвідомлювати.

І більш обнадійлива думка: можливо, якась машинка, яку ми привезли на фронт, комусь допомогла чи когось врятувала. Допомогла когось вивезти. Ми цього, можливо, не дізнаємося, — як не дізнаються, можливо, про нас ті, кому це допомогло.

Читайте також: Ми боремося за незворотність

Цей урок війни — це урок скромності

Цей урок війни — це урок скромності. Усе, що ми робимо по одинці — це дуже мало. Це такі краплинки у великій річці, у великому океані. Але разом ці краплинки щось таки можуть. Це не ті "коліщатка", які самі по собі нічого не значать — це якраз індивідуальні зусилля, індивідуальні життя, індивідуальні рішення, вагомі та цікаві у своїй індивідуальності, але які разом складають щось більше.

Такі думки. А як у вас?

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.