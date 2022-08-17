"Війна диктує нові вимоги": Малюська заявив про масштабні скорочення у Мін'юсті
Міністр юстиції Денис Малюська оголосив про масштабні скорочення у міністерстві у зв'язку з війною
Про це Малюська написав у Facebook.
"Розпочали згори: зменшено кількість заступників міністра юстиції (мінус три посади), зменшено кількість міжрегіональних управлінь юстиції (4 замість 8), зменшуємо кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь (у два рази), зменшуємо кількість підпорядкованих організацій (об’єднання держпідприємств, інститут права та післядипломної освіти приєднали до національного наукового центру тощо), незабаром -нормалізація середньої та нижньої ланки, поетапна розатестація працівників пробації та багато іншого", - написав Малюська.
Міністр наголосив, що скорочення є наслідком воєнного часу.
"Хочу подякувати за роботу усім тим, кого торкнулися чи ще торкнуться зміни. Нормалізація структури - це не вина будь-якого, це потреба з огляду на нові виклики. Війна створює нові (складні) реалії та диктує нові вимоги. Тим, кого нормалізація не торкнеться, радіти не раджу. Навантаження буде більше, потрібно стати ефективнішим, та ніхто з вас (точніше нас) не застрахований від наступної хвилі нормалізації", - підсумував Малюська.
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