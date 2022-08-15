Зеленський звільнив очільників управлінь СБУ у Києві та трьох областях
Президент Володимир Зеленський звільнив керівників управлінь Служби безпеки України у Києві, а також Київській, Тернопільській та Львівській областях
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Так, указом №575/2022 президент звільненив Артема Бондаренка з посади начальника управління СБУ на Львівщині, а указом №578/2022 призначив його очільником головного управління СБУ у Києві та Київській області.
Крім того, своїм указом №576/2022 Зеленський звільнив Сергія Заяця з посади начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області, а указом №577/2022 - Юрія Борейчука з посади керівника СБУ на Тернопільщині.
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