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Зеленський звільнив очільників управлінь СБУ у Києві та трьох областях

15 серпня, 2022 понедiлок
12:43
політика Володимир Зеленський під час звернення

Президент Володимир Зеленський звільнив керівників управлінь Служби безпеки України у Києві, а також Київській, Тернопільській та Львівській областях

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Так, указом №575/2022 президент звільненив Артема Бондаренка з посади начальника управління СБУ на Львівщині, а указом №578/2022 призначив його очільником головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Крім того, своїм указом №576/2022 Зеленський звільнив Сергія Заяця з посади начальника головного управління СБУ в Києві та Київській області, а указом №577/2022 - Юрія Борейчука з посади керівника СБУ на Тернопільщині.

  • 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ
  • 18 липня Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення Баканова, а 19 липня - про звільнення Венедіктової
  • У держдепартаменті США зазначили, що "уважно стежать" за ситуацією навколо усунення Венедіктової та Баканова.
  • 19 липня Івана Баканова звільнили з посади голови СБУ.

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СБУ
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Володимир Зеленський
Київщина
новини Києва
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