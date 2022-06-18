"Війна може призвести до територіальних втрат для України": польський генерал вважає, що Путін не полишає надій відрізати Україну від моря

Так вважає генерал Станіслав Козєй, колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі, передає Onet.

Козєй не сумнівається, що Росія вийде з війни в Україні дуже ослабленою: її стратегічні можливості зменшаться, позиції на міжнародній арені значно погіршаться, а рівень життя росіян дуже впаде. У цьому сенсі можна сказати, що Росія програє цю війну, пояснює він.

"Але на фронті для росіян ще нічого не вирішено. Дуже ймовірно, що війна призведе до територіальних втрат для України. Хоча в сенсі національної єдності, позиції держави в світі чи шансів на приєднання до західної спільноти Україна виграла цей конфлікт, навіть якщо її територія буде обмеженою", – вважає генерал.

Ситуацію на фронті Станіслав Козєй називає не надто хорошою для українців. Він припускає, що Росія здатна досягнути успіху на Донбасі, що дасть їй можливість продовжити наступ.

"Битва за Донбас дуже важлива. Її результат може виявитися вирішальним для майбутнього України, а також і для країн Балтії та Польщі. Потенційний напад путінських військ на Польщу та країни Балтії – це не політична вигадка, дуже ймовірна ситуація, що може виникнути. Але лише в тому випадку, якщо Росія здобуде повну перемогу над Україною.

Кремль бачить перемогу так: перемога на Донбасі, успішна атака на Одесу, завоювання всього півдня, зміщення Зеленського і встановлення проросійського уряду (за моделлю Лукашенка). Якби Росії це вдалося, то це була б дуже небезпечна ситуація. На хвилі ейфорії з приводу перемоги російський народ буде наполегливіше нести тягарі, пов’язані, зокрема, із санкціями. І буде готовий "добивати Захід", – каже Козєй.

Він наголошує, що не належить до скептиків, які не розуміють – як маючи такі величезні військові проблеми в Україні, Росія планує атакувати такого потужного суперника як НАТО.

"Такі міркування беззмістовні, бо вони передбачають, нібито Путін керуватиметься логікою. Натомість Путін діє ірраціонально. А якби Путін переміг в Україні, то ця ірраціональність була б ще більшою. НАТО вже зрозуміло, що ми маємо справу з Другою холодною війною, тому марно робити вигляд, що конфронтації з Росією немає", – підсумував колишній шеф БНБ.