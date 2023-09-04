"Війна почалася з цього монастиря, куди у 2014 році приїхав Гіркін": доброволець Пісня про Святогірську Лавру на Донеччині

Про це він розповів у інтерв'ю для телеканалу Еспресо.

"Розумієте, це ж символізує перемогу над нами. І це позорно жить з цим. Це ж Артьом цей... Він даже не Артьом. Даже не так його звать. Він займався експропріацією. Він ходив по заможним селянам між Бахмутом і Попасною. І тупо займався грабунком. Тут його база була",- зазначив він.

Військовий додав, що мати у сакральному місці такий пам'ятник - це мати "над собою частинку перемоги над нами весь час".

"Неправильно так само як от тут. Ви знаєте, що війна почалася з цього монастиря? Тута 13 квітня 2014 року сюди приїхало 39 чєловєчков переодєтих в монахов. І з головою їхнім Стрілковим-Гіркиним. Отсюда приїхала Неля Штепа, начальник поліції, начальник СБУ. Вся еліта зрадила! Зрадницька еліта отута зробили сходку, зняли вони ряси, оділи зельону форму, зброю. І звідси 14 числа вони пішли об'являть ДНР, поїхали, вже там все схвачено було, у Слов'янську. Звідси війна виїхала, розумієте?!", - наголосив офіцер.

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Також Пісня розповів про те, як ЗСУ засіли в горах у цій місцевості та нищили ворога, який розставив техніку свою бойову по всьому Святогірську.

"Я не знав, що вже появилися HIMARS, що появилися "три топора". Ми цього не знали. Я сидячі тут на горі і почалося дивно так. І ми вже знали, що таке "три топора". Воно там "бдищ" і пошло. Ну так за день три рази стрільне. Всі: "ну, американська пушка." А потом "вжууу" і без перестанку сутки йде. Ми такіє: "що це таке? Не понятно!" Потом вже по новинам говорять, що там Харків всіх погнали. І коли вони погнали там вище Куп'янська, то вже нам наказ прийшов: готуватися до штурму. І ми в тому самому місці, де міст, плавзасоби, послали гонцов. Шнурка натягнули, парому наробили. Але як такого бою сильного не було. Воювать уже стали другим способом. Ішла зачистка", - розповів він.

Військовий також додав, що війна сама обирає: "чи тобі ногу відірве, чи тебе живого оставить, чи тебе оставить для перемоги".

"І висновок однозначно один. Ми не належимо самі собі. А належимо нашому майбутньому. Тому все у божих руках. І ми просто... Страх лишній. Через те, що ти просто виконуєш свою роботу. А війна сама вибере", - наголосив Пісня.