Війна призвела до реформування українського сільського господарства, - нардеп Соломчук
Народний депутат України Дмитро Соломчук наголосив, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну сільське господарство потребує змін, щоб продовжувати функціонувати, зокрема акцент має бути зроблений на розвиток крафтових локальних підприємств
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я скажу, що війна призвела до такої ситуації, що сільське господарство буде, можна сказати, реформуватися, змінюватися. Майбутнє за локальними виробниками, крафтовими. Раніше у сільському господарстві у нас було багато питань, багато неправильного бізнесу", - сказав Дмитро Соломчук.
Народний депутат зазначив, що наразі Україна веде перемовини з донорськими фондами США, які нададуть кошти для тестових полів в Одеській області.
"Наразі спілкуємося з американськими фондами і, можливо, вже в наступному році побачимо на Одещині будівництво перших тестових полів за донорські кошти, щоб була вода, щоб не потрібно було чекати 3 місяці дощу", - додав він.
Дмитро Соломчук переконаний, що для розвитку сільського господарства необхідно не лише працювати з сировиною, а й займатися виготовленням з неї локальної продукції.
"Тоді сільське господарство буде розвиватися, але у ньому головне – замкнутий цикл. І ми це зараз вже бачимо дуже активно на Львівщині, Франківщині, Рівненщині, Волині, де вже будуються невеликі цехи з виготовлення чипсів та нові хлібопекарні", - сказав нардеп.
- Cтаном на 1 вересня сільське господарство України зазнало $4,3 млрд прямих та $23,3 млрд непрямих збитків унаслідок повномасштабної агресії РФ.
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