Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я скажу, що війна призвела до такої ситуації, що сільське господарство буде, можна сказати, реформуватися, змінюватися. Майбутнє за локальними виробниками, крафтовими. Раніше у сільському господарстві у нас було багато питань, багато неправильного бізнесу", - сказав Дмитро Соломчук.

Народний депутат зазначив, що наразі Україна веде перемовини з донорськими фондами США, які нададуть кошти для тестових полів в Одеській області.

"Наразі спілкуємося з американськими фондами і, можливо, вже в наступному році побачимо на Одещині будівництво перших тестових полів за донорські кошти, щоб була вода, щоб не потрібно було чекати 3 місяці дощу", - додав він.

Дмитро Соломчук переконаний, що для розвитку сільського господарства необхідно не лише працювати з сировиною, а й займатися виготовленням з неї локальної продукції.

"Тоді сільське господарство буде розвиватися, але у ньому головне – замкнутий цикл. І ми це зараз вже бачимо дуже активно на Львівщині, Франківщині, Рівненщині, Волині, де вже будуються невеликі цехи з виготовлення чипсів та нові хлібопекарні", - сказав нардеп.