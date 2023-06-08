Війна та логістика: Попит на відпочинок у Криму серед росіян близький до нуля, - The Bell.
Окупанти у Криму очікують майже нульового попиту на оренду житла влітку через військові дії та проблеми з логістикою, зокрема закриті аеропорти
Про це пише The Bell.
Як зазначає видання, цього літа туристів в окупованому Криму майже не буде, основні причини – "низька транспортна доступність через закриті аеропорти" та "побоювання туристів через війну".
Окупаційна "влада" Криму ще в березні розуміла, що цей туристичний сезон знову буде провальним – підприємства галузі отримають підтримку від РФ – понад 2 млрд рублів виділено з бюджету РФ, щоб готелі за відсутності туристів змогли виплатити співробітникам мінімальну зарплату.
"Частка Криму в бронюваннях готелів і житла для відпочинку влітку серед росіян в цьому році впала до 1%. Минулого року це були 3%, а 2021-го – 19% (тоді регіон був абсолютним лідером із бронювань). Спад попиту на розміщення в Криму підтверджують і в сервісі бронювань "Суточно.ру": за його даними, з урахуванням подобової оренди квартир і будинків частка Криму в бронюваннях на літо становить 3%", - йдеться у статті.
Восени 2022 року учасники ринку заявляли про втрату туристів через закриття аеропортів і "загальну політичну ситуацію".
- Нагадаємо, туроператори Росії прогнозують катастрофічний сезон у Криму. Очільник російського союзу туріндустрії Борис Зелінський заявив про "катастрофічну ситуацію" з продажем турів до Криму через "логістичні складності" та військові дії.
- Окупаційна адміністрація теж визнала, що курортного сезону у Криму не буде.
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