Про це пише The Bell.

Як зазначає видання, цього літа туристів в окупованому Криму майже не буде, основні причини – "низька транспортна доступність через закриті аеропорти" та "побоювання туристів через війну".

Окупаційна "влада" Криму ще в березні розуміла, що цей туристичний сезон знову буде провальним – підприємства галузі отримають підтримку від РФ – понад 2 млрд рублів виділено з бюджету РФ, щоб готелі за відсутності туристів змогли виплатити співробітникам мінімальну зарплату.

"Частка Криму в бронюваннях готелів і житла для відпочинку влітку серед росіян в цьому році впала до 1%. Минулого року це були 3%, а 2021-го – 19% (тоді регіон був абсолютним лідером із бронювань). Спад попиту на розміщення в Криму підтверджують і в сервісі бронювань "Суточно.ру": за його даними, з урахуванням подобової оренди квартир і будинків частка Криму в бронюваннях на літо становить 3%", - йдеться у статті.

Восени 2022 року учасники ринку заявляли про втрату туристів через закриття аеропортів і "загальну політичну ситуацію".