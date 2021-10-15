Війна у Нагірному Карабасі: Азербайджан висловив готовність підписати мирну угоду з Вірменією
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готова почати перемовини щодо мирної угоди з Вірменією
Про це він повідомив на засіданні ради глав держав СНД, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми готові розпочати переговори з Вірменією щодо делімітації кордону за умови взаємного визнання територіальної цілісності й готові також розпочати переговори щодо мирної угоди з Вірменією", - сказав Алієв.
За його словами, Азербайджан готовий до нормалізації відносин між країнами.
"Сподіваємося, що керівництво Вірменії не упустить цього шансу", - додав президент.
Нагадаємо, восени 2020 року загострився військовий конфлікт між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі. В ході наступу Баку повернув під свій контроль більшу частину територій, підсумком стало перемир'я. За умовами договору Вірменія вивела армію з регіонів, а Степанакерт та ще кілька районів контролюють російські миротворці.
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