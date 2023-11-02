ВІйна в Ізраїлі: Папа Римський підтримав концепцію двох держав
Папа Римський Франциск виступив із заявами щодо конфлікту на Близькому Сході та сказав, що підтримує концепцію двох держав
Про це пише CNN.
"Два народи, які повинні жити разом. З цим існує мудре рішення: два народи, дві держави, слідують Угоді Осло: дві дуже обмежені держави та Єрусалим з особливим статусом", - сказав він.
Під час виступу на італійському державному телеканалі RAI, Папа також звернувся до проблеми антисемітизму, заявивши, що він "залишається прихованим" і "на жаль, не пройшов".
- Раніше Папа Римський Франциск висловив стурбованість повною блокадою сектора Гази, про яку раніше оголосив Ізраїль. Понтифік закликав сторони конфлікту до миру.
- 15 жовтня у своєму зверненні щодо ситуації в Ізраїлі та Палестині, Папа Франциск висловив занепокоєння через події, які там відбуваються. Він закликав до звільнення заручників і створення гуманітарних коридорів в Газі.
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