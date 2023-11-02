ВІйна в Ізраїлі: Папа Римський підтримав концепцію двох держав

Про це пише CNN.

"Два народи, які повинні жити разом. З цим існує мудре рішення: два народи, дві держави, слідують Угоді Осло: дві дуже обмежені держави та Єрусалим з особливим статусом", - сказав він.

Під час виступу на італійському державному телеканалі RAI, Папа також звернувся до проблеми антисемітизму, заявивши, що він "залишається прихованим" і "на жаль, не пройшов".