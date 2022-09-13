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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий
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Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий

13 вересня, 2022 вiвторок
13:50
війна з Росією Валерій Чалий

Росіяни заклали в концепцію "спецоперації" можливість своєї військової поразки в Україні, після завершення війни переговорів між РФ та Україною може і не бути

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Валерій Чалий.

"Я чую від різних представників: "Всі війни закінчуються перемовинами". Це не так. Я думаю, так і ця війна закінчиться. Яка наша мета - звільнити наші території. А які потім переговори? Ми звільняємо нашу територію і виходимо на кордони України 1991 року. Які далі перемовини? Для чого? Росія навіть офіційно не оголошувала війну, маючи на увазі, що може бути і поразка", - вважає він.

На думку Чалого,  росіяни в свою "спеціальну операцію" заклали свою поразку.

"Кремль просто оголосить: "Спеціальна військова операція завершена.  Наші угруповання з Донецька і Луганську переведені на Московський напрямок для можливої протидії Україні. Вступ України в НАТО унеможливлює її просування на Москву, тому що зобов'язання НАТО мають на увазі внутрішню оборону. Ми з вами перемогли. Все прекрасно. Ми перемогли Росію і все". Війна закінчилась. Я не думаю, що нам треба наполягати на тому, що переговори неминучі і це єдиний спосіб. Потім будуть не переговори, а інші міжнародні інструменти - трибунали, суди, репарації. Ось це все буде - але це не переговори, це зовсім інший стиль", - підсумував дипломат.

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Україна
Росія
Валерій Чалий
переговори з РФ
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