Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Валерій Чалий.

"Я чую від різних представників: "Всі війни закінчуються перемовинами". Це не так. Я думаю, так і ця війна закінчиться. Яка наша мета - звільнити наші території. А які потім переговори? Ми звільняємо нашу територію і виходимо на кордони України 1991 року. Які далі перемовини? Для чого? Росія навіть офіційно не оголошувала війну, маючи на увазі, що може бути і поразка", - вважає він.

На думку Чалого, росіяни в свою "спеціальну операцію" заклали свою поразку.

"Кремль просто оголосить: "Спеціальна військова операція завершена. Наші угруповання з Донецька і Луганську переведені на Московський напрямок для можливої протидії Україні. Вступ України в НАТО унеможливлює її просування на Москву, тому що зобов'язання НАТО мають на увазі внутрішню оборону. Ми з вами перемогли. Все прекрасно. Ми перемогли Росію і все". Війна закінчилась. Я не думаю, що нам треба наполягати на тому, що переговори неминучі і це єдиний спосіб. Потім будуть не переговори, а інші міжнародні інструменти - трибунали, суди, репарації. Ось це все буде - але це не переговори, це зовсім інший стиль", - підсумував дипломат.