Війна в Україні провокує тривимірну кризу: продовольчу, енергетичну та фінансову, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Експерти Всесвітньої продовольчої програми та Глобальної мережі проти продовольчих криз попереджають, що цього року проблема голоду загостриться. Показник світових цін на продукти харчування вже зріс до рекорду, оскільки війна в Україні зриває врожаї та експорт від одного з провідних світових постачальників зерна та рослинної олії.

Вторгнення в Україну також викликає хвилю протекціонізму, оскільки деякі експортери обмежують продажі врожаю за кордон, щоб забезпечити місцеві постачання. Згідно з аналізом фахівців, війна матиме "важкі наслідки" для глобальної продовольчої безпеки, оскільки мільйони українців є переміщеними особами, а багато залежних від імпорту країн не можуть отримати основні культури чи добрива з України та Росії. Це також перешкоджає відновленню світової економіки після пандемії.

"Війна в Україні нагнітає тривимірну кризу: продовольчу, енергетичну та фінансову – з руйнівними впливами на найбільш вразливі прошарки людей, країни та економіки світу", – сказав у доповіді Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш.

За попередніми даними, продовольча криза загострюється. Кількість тих, хто стикається з голодом, цього року сягне близько 180 мільйонів у 41 країні світу.

Зазначимо, за прогнозами директора Всесвітньої продовольчої програми, через війну та блокування Росією українських портів "ще 47 мільйонів людей зазнають сильного голоду".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb