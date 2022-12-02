Війна в Україні вплинула на рейтинг найдорожчих міст світу
Цього року зросла середня вартість життя у найбільших містах світу на 8,1%. Головним фактором вважають війну в Україні та вплив COVID
Про це пише ВВС з посиланням на дослідження Economist Intelligence Unit (EIU).
Найдорожчими містами цьогоріч стали Сінгапур і Нью-Йорк, який вперше очолив рейтинг. Минулого року на першій позиції було місто Тель-Авів, яке тепер на третьому.
Висока інфляція в США, яка на початку цього року була найвищою за понад 40 років, стала однією з причин того, що Нью-Йорк очолив список. Лос-Анджелес і Сан-Франциско також потрапили в десятку.
Також інфляція була особливо високою у Стамбулі - ціни зросли на 86%, Буенос-Айресі - 64% і Тегерані - 57%.
"Загалом середня вартість життя у найбільших містах цього року зросла на 8,1%. Основні фактори - війна в Україні та вплив Covid на ланцюги постачання", - пише відомство.
Київ до цьогорічного огляду не потрапив.
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Москва і Санкт-Петербург, що у РФ, піднялися в рейтингу на 88 і 70 позицій, до 37 і 73 місць відповідно. Частково на це вплинули санкції.
Опитування порівнює витрати в 173 містах на товари та послуги в доларах.
"Середнє зростання цін у 172 містах, зазначених в опитуванні EIU, було "найсильнішим за останні 20 років, протягом яких велися дослідження", - зазначила керівниця дослідження Упасана Дутт.
Також найдорожчими містами цього року стали: Тель-Авів, Гонконг і Лос-Анджелес (обидва четверті), Цюрих, Женева, Сан-Франциско, Париж, Сідней та Копенгаген (теж обидва 10-ті)
Найдешевшими містами визнали: Коломбо, Бангалор, Алжир, Ченнаї, Ахмедабад, Алмати, Карачі, Ташкент, Туніс, Тегеран, Тріполі та Дамаск.
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