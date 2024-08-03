Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією 1-ша окрема танкова Сіверська бригада отримала нового командира: хто це

1-ша окрема танкова Сіверська бригада отримала нового командира: хто це

3 серпня, 2024 субота
14:44
Війна з Росією Підполковник Олег Могульський та полковник Леонід Хода

Відтепер підполковник Олег Могульський очолюватиме 1-шу окрему танкову Сіверську бригаду ЗСУ замість полковника Леоніда Ходи

Зміст

Відповідна інформація з'явилася в суботу, 3 серпня 2024 року, на офіційній фейсбук-сторінці бригади.

"У 1-й окремій танковій Сіверській бригаді відбулася зміна командування. Полковник Леонід Хода, який був командиром "сталевих" 4 роки, передав бойовий прапор новому командиру бригади, підполковнику Олегу Могульському", - йдеться у повідомленні.

"Ваша головна задача - це збереження життя наших людей. 1-ша танкова була і є серед кращих. Пишаюся нашою бригадою. І дякую всім за службу", - сказав зі свого боку полковник Хода.

Натомість підполковник  Могульський пообіцяв "нарощувати наші сили, підтримувати особовий склад у повній боєготовності".

Читайте такожПеревести Сили оборони України на дивізійну систему: що це означає, хто пропонує і як пояснює її переваги над ОСУВ та ОТУВ

Офіцери та солдати 1-ї окремої танкової Сіверської бригади дякують полковнику Леоніду Ході за чотири роки сумлінної праці.

"Разом ми пройшли важкі бої на території Чернігівщини, на Донецькому та Запорізькому напрямках. Для нас Леонід Хода лишається прикладом справжнього офіцера. Бажаємо успіху в подальшій службі", - зазначається в повідомленні бригади.

Де тепер служитиме полковник Хода, наразі не повідомляється. У коментарях родичі бійців бригади припускають, що він пішов на підвищення.

Теги:
військові
Чернігів
ЗСУ
Чернігівщина
Військові новини
Читайте також:
Карта бойових дій за 24-31 липня
Автор Оксана Ліховід
2 серпня, 2024 п'ятниця
Росіяни перекидають нові бригади на Покровський напрямок, - DeepState
Олександр Вілкул
Автор Влад Дідусь
2 серпня, 2024 п'ятниця
"Не можу зрозуміти, що поганого зробив полковник Шурупов": Вілкул виступив проти деколонізації у Кривому Розі
На фото: Андрій Данилко
Автор Дар'я Тарасова
30 липня, 2024 вiвторок
"Воно не перекладається": Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.34
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 серпня
15:02
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях вийшла у півфінал Олімпіади-2024
14:57
Партизани знайшли прихований штаб ФСБ у Ялті
14:48
ведмідь бурий
У румунських Карпатах ведмідь напав на 19-річну туристку: уряд скасував мораторій на полювання
14:34
Ілюстративне фото
У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у підпалі військових автівок
14:33
Оновлено
вибух
На Херсонщині росіяни скинули з дронів вибухівки на цивільних: 4 постраждалих
14:29
Оновлено
Після нічної атаки "шахедами" пожежу на Вінниці гасили 2 спецпотяги та 64 рятувальники
14:01
OPINION
Володимир Ар'єв
Пресконференція російських політв'язнів: слід запросити їх в Україну
14:00
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
"Не раніше 20 січня 2025 року": Фейгін спрогнозував, коли можуть розпочатися переговори з РФ
13:57
загибла риба
На ТОТ Донеччини масово гине риба через забруднену воду в місцевих ставках, - ЦНС
13:42
діти, злочини росії
З ТОТ Херсонщини повернули ще 8 українських дітей
13:37
На фото: Стівен Тайлер з Aerosmith
"Відновлення голосу неможливе": рок-гурт Aerosmith офіційно припиняє гастролі після вокальної травми Стівена Тайлера
13:25
втрати окупантів
Зменшення добових втрат РФ на фронті свідчить про зміцнення позицій окупантів на Харківському напрямку, - розвідка Британії
13:18
ракета Нептун
Румунія спільно з Україною планує удосконалювати ракети "Нептун", - ЗМІ
12:57
Ллойд Остін
Остін скасував угоди трьох підозрюваних у теракті 11 вересня про співпрацю зі слідством
12:52
дощ у Львові погода
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли й де в Україні пройдуть дощі 4 серпня
12:38
Михайло Романчук
Романчук знявся з другої кваліфікації Олімпіади-2024 у плаванні: причина
12:27
Оновлено
безпілотник, дрон
Сили оборони вночі вдарили по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області
12:06
OPINION
Ростислав Павленко
Час не розуміти Путіна
11:59
війна з Росією, вибух, Росія
Дрони ГУР уразили нафтокомбінат "Атлас" у Ростовській області, він забезпечував окупантів на Донеччині та Луганщині, - ЗМІ
11:44
електроенергія
Українців закликають раціонально та ощадливо використовувати електроенергію: ситуація в енергосистемі на 3 серпня
11:33
Діти російських агентів Дульцевих дізналися про те, що вони росіяни, вже в Москві під час обміну полоненими
11:07
росіяни вдарили по Руській Лозовій на Харківщині
За тиждень Росія запустила по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
10:59
Ісмаїл Ганія
Іран арештував десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС Ганії, - NYT
10:54
Обстріл Донеччини 3 серпня
Російські війська за добу на Донеччині вбили трьох цивільних, вісьмох поранили
10:51
Хорватія
Хорватія обурилася через заяву голови МЗС Угорщини щодо "ненадійності країни для транзиту нафти"
10:50
Ексклюзив
бронеавтомобіль «Новатор»
"Жоден дрон не долетів до бронеавтомобіля "Новатор-2": заступник гендиректора компанії KVERTUS Чернюк розповів про випробування нової системи РЕБ
10:27
Кирило Буданов
Буданов: Росія не зможе повністю знищити українську енергосистему
10:27
президент Польщі Анджей Дуда
Дуда заперечив чутки, що агента ГРУ Рубцова, якого Польща передала РФ, було помилувано
10:07
OPINION
Микола Томенко
Як забезпечити фінансування ЗСУ без збільшення податків
09:51
Вибух
РФ атакувала критичну інфраструктуру та приватні будинки на Сумщині: двоє постраждалих
09:36
Луганська область
У Луганську через дефіцит кадрів на тепловозобудівному заводі приймають на роботу підлітків
09:04
Ніколас Мадуро
Мадуро звинуватив опозицію Венесуели в підготовці теракту в Каракасі
08:57
ЗСУ
РФ просунулася біля двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
08:49
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни зранку вдарили по передмістю Харкова
08:42
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 123 боєзіткнення: РФ атакує на 10 напрямках
08:34
колії
Нестандартний метод: в Японії льодом охолоджували залізничні колії через аномальну спеку
08:27
Дональд Трамп
Трамп погодився провести дебати з Гарріс на каналі Fox News: названо дату
08:05
втрати окупантів
Сили оборони знищили за добу ще 1170 російських окупантів
08:03
OPINION
Павло Вернівський
То чому Росія зважилася на війну?
08:01
Анонс
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 1-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV