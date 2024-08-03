1-ша окрема танкова Сіверська бригада отримала нового командира: хто це

Відповідна інформація з'явилася в суботу, 3 серпня 2024 року, на офіційній фейсбук-сторінці бригади.

"У 1-й окремій танковій Сіверській бригаді відбулася зміна командування. Полковник Леонід Хода, який був командиром "сталевих" 4 роки, передав бойовий прапор новому командиру бригади, підполковнику Олегу Могульському", - йдеться у повідомленні.

"Ваша головна задача - це збереження життя наших людей. 1-ша танкова була і є серед кращих. Пишаюся нашою бригадою. І дякую всім за службу", - сказав зі свого боку полковник Хода.

Натомість підполковник Могульський пообіцяв "нарощувати наші сили, підтримувати особовий склад у повній боєготовності".

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Офіцери та солдати 1-ї окремої танкової Сіверської бригади дякують полковнику Леоніду Ході за чотири роки сумлінної праці.

"Разом ми пройшли важкі бої на території Чернігівщини, на Донецькому та Запорізькому напрямках. Для нас Леонід Хода лишається прикладом справжнього офіцера. Бажаємо успіху в подальшій службі", - зазначається в повідомленні бригади.

Де тепер служитиме полковник Хода, наразі не повідомляється. У коментарях родичі бійців бригади припускають, що він пішов на підвищення.