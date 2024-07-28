Перевести Сили оборони України на дивізійну систему: що це означає, хто пропонує і як пояснює її переваги над ОСУВ та ОТУВ

З такою заявою військовий виступив в інтерв'ю "Українській правді".

"Нам потрібна дивізійна система. Це змінить керування", - зазначив він.

Постійна вертикаль управління великими бойовими з'єднаннями у вигляді дивізій замість нинішньої системи тимчасових гнучких ОСУВ та ОТУВ з непостійними відповідальними особами, як вважає Кротевич, значно посилить відповідальність командирів усіх ланок та, як наслідок, боєздатність.

"Зараз, при існуванні тактичних, оперативних угруповань, люди на тимчасових посадах не відповідають за особовий склад, яким керують. Дивізія - це сталий підрозділ, який можна зробити з 5-6-10 бригад. Ми пропонуємо зробити дивізію в Національній гвардії, завести туди бригади наступу Національній гвардії, їх, якщо я не помиляюся 6 або 7, поставити одного командира, який відповідатиме за підготовку особового складу, рекрутинг, екіпірування, озброєння", - конкретизував Тавр.

Таким чином, продовжив Кротевич, завжди буде зрозумілою сфера компетенції командирів та існуватиме чітками взаємодія між ними.

"Тому що коли, умовно, я командувач ОСУВ (оперативно-стратегічного угруповання військ - ред.), приходжу до командувача ОТУВ (-тактичного) і запитую: "Якого хріна в тебе терени провалюються". А він скаже: "Я не знаю, комбриг такої бригади ідіот і він провалює, не я командую Сухопутними силами". Командувач ОТУВ може бути командувачем іншого армійського корпусу, бригади якого воюють на інших напрямках, а він керує іншими бригадами. Це ідіотизм. Люди, це ідіотизм. Я просто в шоці. Це нелогічно просто", - розповів Тавр.

"Я приходжу, він каже: "Я цю людину не ставив, я цю бригаду не озброював, в мене немає таких посадових обов'язків тощо". "Я йому папірця спустив" - ось чому ми воюємо папірцями, тому що в нього іншого вибору немає. "Я йому папірця спустив "Наступати, відновити", він не відновив. Я йому призначив службове розслідування. Що ви від мене хочете?", - додав начальник штабу полку "Азов".

Натомість росіяни, додав Кротевич, воюють сталими армійськими корпусами, що фактично відповідають пропонованій ним дивізійній системі.

"Є чому повчитися в росіян - вони воюють армійськими корпусами. Там приходять до командувача армійського корпусу і питають: "Ти чого не наступаєш?". І він не може сказати, що не ставив того чи іншого командира полку. Він його ставив і готував. З нього "спрос". А коли в нього ще буде кримінальна відповідальність, а не як у нас, то взагалі ідеально. Бо у нас тільки солдат винен, якщо що", - пояснив начальник штабу "Азову".

Хто підтримує перехід на дивізійну систему

На користь дивізійного підходу неодноразово висловлювався військовий оглядач, журналіст і головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов.

За його словами, замість того аби створювати "з нуля" нові бригади й потім шукати чим і ким їх забезпечити, набагато краще "масштабувати" досвід успішних бригад ЗСУ та НУГ та їхніх командирів, розширивши такі бригади чисельно до меж дивізій.