Латвія планує заборонити громадянам туристичні поїздки до Росії та Білорусі

Про це пише LRT.

Зазначається, що законодавчий орган Латвії уже направив запропоновані поправки до закону про туризм до профільного комітету. За словами ініціаторів законопроєкту, це має на меті зменшити ризики порушення прав людини і запобігти вербуванню спецслужбами.

Заборона стосуватиметься всіх постачальників туристичних послуг, які зареєстровані в Латвії, і буде впроваджена в межах пакета санкцій проти Росії та Білорусі.

"Поїздки до Росії та Білорусі наразі є питанням безпеки. Ми не можемо дозволити продовжувати організовувати поїздки на відпочинок і відправляти автобуси з нашими громадянами до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію", - зазначив депутат від партії "Нова єдність", яка ініціювала закон, Гатіс Лієпіньш.

Він підкреслив, що Росія заарештувала 30 громадян Латвії у 2024 році, а можливості латвійських установ у наданні допомоги в таких випадках дуже обмежені.