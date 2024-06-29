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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає

Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає

29 червня, 2024 субота
21:55
Війна з Росією Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич

Державне бюро розслідувань наразі не стало відкривати окреме кримінальне провадження щодо дій колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, відповідального в минулому за більшу частину фронту

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Приводом для такого розслідування могла стати заява начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" майора Богдана Кротевича. Про це у суботу, 29 червня 2024 року, розповіли "Українська правда" та DeepState.

"ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання - приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку", - зазначає УП з посиланням на власні джерела.

"В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені", - наголошується у матеріалі.

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Зі свого боку, DeepStatе називає позицію ДБР такою, що "ніяк не вписується в рамки законодавства та викликає шок, адже Державне бюро розслідувань за фактом надходження заяви зобов'язане внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування".

"Але, виходячи з цієї ситуації, слідчі ДБР не побачили в заяві Богдана Кротевича достатніх ознак, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення. У випадку невстановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, заява розглядається у порядку, передбаченому законом України "Про звернення громадян". Надана відповідь через 5 днів, без внесення відомостей в ЄРДР може означати саме цю процедуру розгляду", - робить висновок DeepStatе.

  • Кротевич написав заяву на Содоля 23 червня.
  • 28 червня начштабу "Азову" отримав від ДБР відповідь, якою лишився невдоволеним.
  • Майор вважає генерал-лейтенанта відповідальним у непродуманих діях, через що, як стверджує Кротевич, мали місце "втрата областей та десятків міст та втрата тисяч солдатів".
Теги:
корупція в Україні
військові
ЗСУ
ДБР
Харківщина
Військові новини
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