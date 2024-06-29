Заяву майора Кротевича на генерал-лейтенанта Содоля долучили до великої справи щодо прориву кордону на Харківщині: що це означає

Приводом для такого розслідування могла стати заява начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" майора Богдана Кротевича. Про це у суботу, 29 червня 2024 року, розповіли "Українська правда" та DeepState.

"ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання - приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку", - зазначає УП з посиланням на власні джерела.

"В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені", - наголошується у матеріалі.

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Зі свого боку, DeepStatе називає позицію ДБР такою, що "ніяк не вписується в рамки законодавства та викликає шок, адже Державне бюро розслідувань за фактом надходження заяви зобов'язане внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування".

"Але, виходячи з цієї ситуації, слідчі ДБР не побачили в заяві Богдана Кротевича достатніх ознак, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення. У випадку невстановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, заява розглядається у порядку, передбаченому законом України "Про звернення громадян". Надана відповідь через 5 днів, без внесення відомостей в ЄРДР може означати саме цю процедуру розгляду", - робить висновок DeepStatе.