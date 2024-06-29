Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Армія стала заручником політичних рішень, і тепер це закидають Содолю, - військовий експерт Снєгирьов
Ексклюзив

Армія стала заручником політичних рішень, і тепер це закидають Содолю, - військовий експерт Снєгирьов

29 червня, 2024 субота
15:48
Суспільство

Співголова ГІ "Права Справа", військовий експерт Дмитро Снєгирьов прокоментував заяви проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ті звинувачення на адресу Содоля викликають як мінімум запитання. Знаєте, коли я прочитав так званий контрольований витік інформації, саме повідомлення американських ЗМІ. До речі, колеги, яким чином Вашингтон отримав доступ до внутрішньої документації Державного бюро розслідувань? Чому Служба безпеки України не порушила кримінальне провадження? Ця інформація службового характеру, мовиться про розслідування щодо високопосадовців української армії, а у нас виявляється ДБР прохідний двір, де американські журналісти можуть отримати наші дані. Служба безпеки буде реагувати на подібний характер контрольованого витоку інформації? Якщо ні, тоді мовиться про політичне замовлення", - вважає Снєгирьов.

Експерт нагадав, що колишнього командувача Об’єднаних сил ЗСУ звинувачували в наказі наступати, попри нестачу артилерійських снарядів. За словами Снєгирьова, окупанти випускають від 12 до 15 тисяч снарядів, тоді як ЗСУ відповідають лише двома тисячами. Це не було несподіванкою, тому претензії до Содоля необґрунтовані, додав він.

"Лунають претензії щодо неготовності Маріуполя. У мене запитання аналогічне: чому Маріуполь не готовий? Це про те, що 23 червня 2021 року я змушений був надати оперативну інформацію щодо планів російського командування. Ще раз підкреслюю, станом на червень 2021 року було відомо про плани захоплення Бердянська і Маріуполя. Ви можете самі знайти це у відкритих джерелах. У мене запитання і до Безуглої, і до вищого політичного керівництва: чому інформація була проігнорована? За пів року до початку широкомасштабного вторгнення попередили про можливий сценарій розвитку подій", - розповів він

Снєгирьов сказав, що аналогічна ситуація з форсування річки поблизу Лисичанська.

"Розвідгрупи простежили переміщення понтонних засобів і вказали місце можливої понтонної переправи. Інформація була проігнорована. Проходить три дні, росіяни переправляються через річку і буквально за два дні захоплюють Лисичанськ, який ми могли тримати місяцями. Я так само підготую зустрічну заяву до пані Безуглої та представників спецслужби щодо ігнорування розвідінформації. Ще раз підкреслюю, що інформація була у відкритому доступі й передана представникам Комітету з нацбезпеки й оборони, що призвело до втрат українських територій. Місто Лисичанськ фактично було здано без бою, як і Маріуполь. Так що закидають Содолю?" - наголосив співголова ГІ "Права Справа".

Як він сказав, операція поблизу села Кринки - це політичне рішення, а не стратегічне, як і Бахмут.

"Товариство, це виключно політичне рішення. Український генералітет, відповідно і Сирський, і Залужний, наполягали на тому, щоб українські війська вивели з Бахмута. Навіть наші західні партнери говорили про те, що варто сконцентруватися на контрнаступі. Оперативні резерви мали б бути залучені на Запорізькому напрямку, але всі оперативні резерви були фактично знищені під час бахмутської операції. Мовиться про те, що армія стала заручником політичних рішень, і тепер Содолю закидають, що операція в районі Кринок призвела до численних жертв, - заявив Снєгирьов. - Ніхто не знав, що ширина Дніпра в цьому місці надвелика, більше кілометра, що унеможливлює проведення логістики, підвезення боєприпасів, вивезення поранених, проведення ротацій особового складу. Цього не знали? Содоль яким боком до політичного рішення? Содолю закидають, що навіть знищили українську бронегрупу у кількості п’яти БМП. Ступінь ідіотизму зашкалює. Командувач ОСУВ "Хортиця" виявляється має відповідати за рішення на рівні ротного, максимум взводного? Тобто люди не розуміють, вибачте, який стосунок Содоль має взагалі до прийняття рішень на рівні батальйону, роти чи взводу. Але всім інтернетом гуляють: дивіться, до чого призвело, це все Содоль. Ця вся ситуація підриває довіру до рішень Генштабу Збройних Сил України".

Що передувало

23 червня повідомлялось, що начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". 24 червня у ДБР уточнили, що Богдан Кротевич написав заяву на Юрія Содоля. 

Також 24 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних Сил ЗСУ та призначив на посаду Андрія Гнатова замість Юрія Содоля.  

28 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич, який написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, отримав відповідь. Він наголосив, що отриманою відповіддю незадоволений.

Теги:
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Рамзан Кадиров
27 червня, 2024 четвер
"В'бємо всіх": після подій в Дагестані Кадиров заявив, що треба карати родичів екстремістів
USAID
27 червня, 2024 четвер
Тільки одна з 96 установок для забезпечення електроенергії та тепла від USAID була встановлена, - голова Спілки споживачів комунальних послуг
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
27 червня, 2024 четвер
Ф'юрі відреагував на рішення Усика відмовитися від титулу абсолютного чемпіона
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.25
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
29 червня
16:00
OPINION
Карл Волох
Джин антикорупційної істерії вирвався з пляшки
15:55
У Києві пройшов молитовний сніданок за участі Зеленського та звільнених з полону священників
15:45
MIM-23 Hawk
У наступному пакеті американської допомоги будуть ЗРК Hawk, - ЗМІ
15:34
Кулеба обговорив зі спецпредставником уряду Китаю відновлення миру в Україні
15:30
Євросоюз
Торгівля, послуги, транспорт: ЄС розширив санкції проти Білорусі за участь у війні
15:16
Ранкові обстріли Донеччини: росіяни вбили 3 людей, ще чотирьох поранили
15:06
Ексклюзив
Веслі Кларк
Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти та утримати частини України, - генерал Кларк
15:01
Андрій Юсов
Юсов: "Захоплення Росією в полон цивільних є доказом того, що російська війна є геноцидною"
14:55
Барак Обама
"Трапляються погані вечори дебатів": експрезидент США Барак Обама висловився на підтримку Байдена
14:48
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко
Скільки годин на добу не буде світла взимку: з'явився "базовий прогноз" від гендиректора Yasno
14:46
касетні снаряди, снаряд
Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Куп’янськ-Вузловий: поранено літню жінку
14:27
На фото: "Дедпул і Росомаха"
Новий трейлер "Дедпул і Росомаха" натякнув на появу у фільмі давнього ворога Логана
14:25
На фронті загинув 39-річний керівник музею з Сосниці на Чернігівщині
14:17
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 47 боєзіткнень, найвища інтенсивність атак ворога на Покровському напрямку, - Генштаб
14:03
Ексклюзив
Путін
Візити Путіна до своїх союзників лише погіршують його становище, - Піонтковський
14:02
Арнольд Шварценеггер з дочкою Кетрін
Шварценеґґер невдовзі втретє стане дідусем, його донька Кетрін чекає на дитину
14:02
OPINION
Костянтин Корсун
Хто додумався зробити чат-бот для військових ЗСУ у російському Телеграмі?
13:51
Ексклюзив
Дебати Трампа і Байдена
Підтримка України тепер не залежить від президентських виборів у США, - Піонтковський
13:34
Голова Палати представників США Джонсон: Білий дім має відсторонити Байдена від президентських обов'язків
13:29
"Створення реальності, в якій новий напад Росії буде неможливим": Кулеба озвучив, як виглядає перемога України
13:13
обстріл Херсонщини
Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули 3 та постраждали 9 людей, знищено 10 гектарів пшениці
13:11
Іран
Президентські вибори в Ірані переходять у другий тур: хто змагатиметься
12:40
Джо Байден
"США потребують сильнішого суперника Трампу": газета The New York Times просить Байдена знятися з виборів
12:32
Мобілізація жінок
Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня
12:02
OPINION
Юрій Богданов
Вибори у Франції: міжнародний аспект
11:53
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: встановили особу загиблої
11:45
енергетики Рівненщини
На Житомирщині й Харківщині під час робіт загинули двоє енергетиків, на Донеччині через обстріл шахти під землею були 73 працівники
11:39
Атомна енергетика
Через ворожі обстріли залишаються без електроенергії споживачі у 7 областях: ситуація в енергосистемі станом на 29 червня
11:24
відсутність світла
В одній з областей запровадили нові графіки відключення: світло вимикатимуть максимум по три години
11:06
Українські кіберактивісти спільно з ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські компанії, які підтримують війну
10:40
Оновлено
Звільнені з полону 10 українців приїхали у Київ, серед них - заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
10:31
Ексклюзив
Україна ЄС
Зацікавленість західних інвесторів вкладати кошти в Україну збільшується, - бізнес-омбудсмен Ващук
10:29
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Вранці росіяни обстріляли Херсонщину: вбили цивільного, ще двох поранили
10:19
діти, війна з Росією
РФ вбила 551 дитину й поранила понад 1411 з початку повномасштабного вторгнення в Україну
10:01
OPINION
Тетяна Мокріді
Дебати у США: Американці живуть у своєму світі
09:48
морський дрон Magura V5
У НАТО вивчають досвід України із застосування морських дронів у Чорному морі
09:18
Ексклюзив
Окупанти вивозять тварин з заповідника "Асканія Нова" на територію Криму та Росії, - заступник голови Херсонської облради Соболевський
08:43
Огляд
Лабіринти нічного життя, маринована класика і закони людської дурості – 5 книг, де відстоюють те, у що вірять
08:42
Ексклюзив
ЗСУ
Інформація про те, що окупанти відступають з Вовчанська та Глибокого, не відповідає дійсності, - командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко
08:12
Українська ППО
Українська ППО вночі збила всі 10 "шахедів", якими атакувала РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV