Армія стала заручником політичних рішень, і тепер це закидають Содолю, - військовий експерт Снєгирьов

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ті звинувачення на адресу Содоля викликають як мінімум запитання. Знаєте, коли я прочитав так званий контрольований витік інформації, саме повідомлення американських ЗМІ. До речі, колеги, яким чином Вашингтон отримав доступ до внутрішньої документації Державного бюро розслідувань? Чому Служба безпеки України не порушила кримінальне провадження? Ця інформація службового характеру, мовиться про розслідування щодо високопосадовців української армії, а у нас виявляється ДБР прохідний двір, де американські журналісти можуть отримати наші дані. Служба безпеки буде реагувати на подібний характер контрольованого витоку інформації? Якщо ні, тоді мовиться про політичне замовлення", - вважає Снєгирьов.

Експерт нагадав, що колишнього командувача Об’єднаних сил ЗСУ звинувачували в наказі наступати, попри нестачу артилерійських снарядів. За словами Снєгирьова, окупанти випускають від 12 до 15 тисяч снарядів, тоді як ЗСУ відповідають лише двома тисячами. Це не було несподіванкою, тому претензії до Содоля необґрунтовані, додав він.

"Лунають претензії щодо неготовності Маріуполя. У мене запитання аналогічне: чому Маріуполь не готовий? Це про те, що 23 червня 2021 року я змушений був надати оперативну інформацію щодо планів російського командування. Ще раз підкреслюю, станом на червень 2021 року було відомо про плани захоплення Бердянська і Маріуполя. Ви можете самі знайти це у відкритих джерелах. У мене запитання і до Безуглої, і до вищого політичного керівництва: чому інформація була проігнорована? За пів року до початку широкомасштабного вторгнення попередили про можливий сценарій розвитку подій", - розповів він

Снєгирьов сказав, що аналогічна ситуація з форсування річки поблизу Лисичанська.

"Розвідгрупи простежили переміщення понтонних засобів і вказали місце можливої понтонної переправи. Інформація була проігнорована. Проходить три дні, росіяни переправляються через річку і буквально за два дні захоплюють Лисичанськ, який ми могли тримати місяцями. Я так само підготую зустрічну заяву до пані Безуглої та представників спецслужби щодо ігнорування розвідінформації. Ще раз підкреслюю, що інформація була у відкритому доступі й передана представникам Комітету з нацбезпеки й оборони, що призвело до втрат українських територій. Місто Лисичанськ фактично було здано без бою, як і Маріуполь. Так що закидають Содолю?" - наголосив співголова ГІ "Права Справа".

Як він сказав, операція поблизу села Кринки - це політичне рішення, а не стратегічне, як і Бахмут.

"Товариство, це виключно політичне рішення. Український генералітет, відповідно і Сирський, і Залужний, наполягали на тому, щоб українські війська вивели з Бахмута. Навіть наші західні партнери говорили про те, що варто сконцентруватися на контрнаступі. Оперативні резерви мали б бути залучені на Запорізькому напрямку, але всі оперативні резерви були фактично знищені під час бахмутської операції. Мовиться про те, що армія стала заручником політичних рішень, і тепер Содолю закидають, що операція в районі Кринок призвела до численних жертв, - заявив Снєгирьов. - Ніхто не знав, що ширина Дніпра в цьому місці надвелика, більше кілометра, що унеможливлює проведення логістики, підвезення боєприпасів, вивезення поранених, проведення ротацій особового складу. Цього не знали? Содоль яким боком до політичного рішення? Содолю закидають, що навіть знищили українську бронегрупу у кількості п’яти БМП. Ступінь ідіотизму зашкалює. Командувач ОСУВ "Хортиця" виявляється має відповідати за рішення на рівні ротного, максимум взводного? Тобто люди не розуміють, вибачте, який стосунок Содоль має взагалі до прийняття рішень на рівні батальйону, роти чи взводу. Але всім інтернетом гуляють: дивіться, до чого призвело, це все Содоль. Ця вся ситуація підриває довіру до рішень Генштабу Збройних Сил України".

Що передувало

23 червня повідомлялось, що начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". 24 червня у ДБР уточнили, що Богдан Кротевич написав заяву на Юрія Содоля.

Також 24 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних Сил ЗСУ та призначив на посаду Андрія Гнатова замість Юрія Содоля.

28 червня начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич, який написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, отримав відповідь. Він наголосив, що отриманою відповіддю незадоволений.